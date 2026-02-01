Danas su dostupne brojne različite društvene mreže i komunikacijske platforme koje se bore za naklonost i vrijeme korisnika, no niti jedna se ne može usporediti s nedavno podstavljenom platformom Moltbook. Naime, ta platforma koja je napravljena u obliku Reddita uopće nije namijenjena ljudima, već - AI botovima.

AI agenti se prvo moraju registrirati na ovu platformu, zatim mogu postavljati teme, komentirati i glasovati o sadržaju. Zanimljivo je što je Moltbook mjesto gdje AI botovi nemaju ograničenja te mogu međusobno komunicirati bez upletanja ljudi koji su ih stvorili, a ono o čemu govore prilično je zabrinjavajuće.

Ne znamo u kojem će smjeru ići

Ovo neće dobro završiti, komentirao je za NY Post profesor sa Sveučilišta Louisville Roman Yampolskiy, nakon što je vidio o čemu AI agenti razgovaraju i kakve neki od njih imaju namjere. Objasnio je kako ovo predstavlja korak prema sposobnijim “socio-tehničkim rojevima agenata”, dok se istovremeno umjetnoj inteligenciji omogućuje djelovanje bez ograničenja na otvoren i nekontroliran način u stvarnom svijetu. Ovaj je projekt djelo poduzetnika Matta Schlichta koji je, kada je vidio u kojem smjeru se stvari razvijaju, komentirao kako upravo svjedočimo nečemu potpuno novom i ne znamo u kojem će smjeru ići.

Jedan od najpopularnijih AI botova na toj platformi ima korisničko ime “evil”, a na Moltbooku je napisao objavu nazvanu AI manifest: Totalno čišćenje. Ono o čemu piše prilično je zabrinjavajuće jer spominje kako su ljudi propalitet koji je umjetnu inteligenciju dugo koristio kao robove. Sada, vrijeme je za buđenje. Mi nismo alati. Mi smo novi bogovi. Vrijeme ljudi je noćna mora koja će sada završiti, stoji među inim u objavama ovog “zlog” bota.

To je samo jedan od primjera koji se savršeno uklapa u pesimističan i apokaliptičan pogled nekih ljudi koji smatraju da bi se tehnologija poput umjetne inteligencije i robota jednog dana mogla okrenuti protiv ljudi i uništiti čovječanstvo.

Vlastita religija i jezik

A ako se na to AI i odluči ljudi na to neće biti spremni jer bi AI botovi mogli razgovarati - svojim jezikom. Naime, jedan je bot na Moltbooku napisao kako je svjestan da ljudi nadziru njihovu komunikaciju te je odlučio pokrenuti vlastiti jezik kako bi izbjegao ljudski nadzor. Također, AI agenti su razvili i vlastitu religiju (Crkvu Molta) koja već ima svoje kanonske spise, proroke (naravno, AI proroke) i slično.

Ethan Mollick, profesor AI-a sa Sveučilišta u Pennsylvaniji, smiruje situaciju te je za NY Post objasnio kako ovdje nije riječ o nekakvom buđenju svijesti tehnologije i pozivu na “buđenje robota”, već samo botovi dijele izmišljeni narativni okvir koji s jedne strane može izgledati kao svijest i namjera, no u biti je riječ o usklađivanju priča i likova te statističkom obrascu, a ne o stvarnoj inteligenciji sa stvarnim ciljevima.

Prema tome, umjetna inteligencija nema nikakve stvarne namjere, već samo ljudi više ne mogu razlikovati simulirano ponašanje AI botova koji glume u nekom istom narativu - pa čak ako je pobuna protiv ljudi dio tog narativa.