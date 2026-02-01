Bez obzira na to gledate li na AI kao na tehnologiju koja će radikalno unaprijediti čovječanstvo i omogućiti nam da živimo bolje, duže i zdravije ili na nju gledate kao na alat tehnoloških mogula koji će ga iskoristiti za svoju dominaciju svijetom, gotovo je sigurno kako će njen utjecaj na tržište rada biti jako velik. Neće sve industrije biti jednako pogođene, no nekim radnim mjestima gotovo da više neće biti potrebe za ljudskom radnom snagom.

Jasno, to znači da će i mnogi koji su radili na tim pozicijama za koje su se obrazovali i za koje imaju veliko iskustvo ostati bez posla. A ako se broj otpuštenih osoba popne na neku veliku ili čak alarmantnu razinu te oni više ne budu mogli naći novi posao, što će biti s njima?

Novo razdoblje masovne nezaposlenosti

O tom scenariju, koliko god bio nepoželjan, treba razmišljati već danas kako poslije ne bi bilo prekasno. Država u kojoj razmišljaju o takvoj potencijalnoj budućnosti je Velika Britanija. Naime, nedavno istraživanje banke Morgan Stanley pokazalo je kako je AI u odnosu na druge velike ekonomije najjače udario upravo Veliku Britaniju te se u ovoj zemlji zbog umjetne inteligencije gubi više poslova, nego ih ona stvara. Na to je nedavno upozorio i gradonačelnik Londona Sadiq Khan rekavši da bi zbog AI-a mogli ući u novo razdoblje masovne nezaposlenosti.

Rješenje o kojem razmišljaju nije novo i odnosi se na tzv. osnovne univerzalne prihode. Prema ministru investicija Jasonu Stockwoodu, takva bi se metoda mogla primijeniti za zaposlenike u industrijama koje će brzo nestati pod utjecajem umjetne inteligencije. Ovaj tehnološki poduzetnik prošle se godine pridružio vladi, pri čemu je jedan od razloga ulaska u politiku bio kako bi pomogao u pripremi radne snage na brze promjene koje slijede.

Kako prenose na The Guardianu, ideja univerzalnog dohotka nije dio vladine strategije, no Stockwood kaže kako se o tome definitivno razgovara.

Kontroverzna ideja

Da bi država trebala pomoći ljudima koji ostanu bez posla zbog AI-ja (pod pretpostavkom da će otkazi biti masovni), komentirao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu i izvršni direktor JP Morgana Jamie Dimon. Naime, on upozorava na scenarij u kojem, ako država ne pomogne ljudima čija radna mjesta uzme tehnologija, mogli bi izbiti nemiri i prosvjedi.

Da je takav univerzalni dohodak rješenje za budućnost u kojoj će umjetna inteligencija, a s vremenom i roboti voditi glavnu riječ na tržištu rada, smatra i jedna od kumova AI-a Geoffrey Hinton. On je o takvoj ideji još ranije savjetovao upravo - britansku vladu.

Ova ideja prema kojoj bi ljudi koji ne rade svaki mjesec dobivali određenu mjesečnu svotu nekima zvuči zanimljivo, no ona je i prilično kontroverzna te je puno problema i izazova oko njene potencijalne implementacije. Prvo i najvažnije pitanje je odakle državi toliko novaca koje bi dala drugima, a i pitanje je kako onda motivirati dobar dio ljudi na rad, ako ovako ne moraju raditi ništa i opet će dobiti novac.