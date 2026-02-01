U Novskoj je u subotu započelo sedmo izdanje Global Game Jama, jednog od najvećih svjetskih natjecanja u izradi videoigara na kojem više od 120 natjecatelja tijekom 48 sati razvija videoigre na zadanu temu - "Maska", priopćili su iz Poduzetničkog inkubatora PISMO.tri vijesti o kojima se priča Narušena delikatna ravnoteža Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli" Nema iznenađenja Objavljen popis 10 najprodavanijih telefona prošle godine Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Iako se natjecanje ove godine održava u tri grada u Hrvatskoj, upravo Novska, u organizaciji Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1, ponovno je okupila najveći broj sudionika. Po završetku, radovi se šalju u centralnu bazu Global Game Jama, a u Novskoj će biti proglašeni i lokalni pobjednici, naveli su organizatori.
Gradonačelnica Novske Marija Kušmiš rekla je da je Novska prepoznata kao grad gaminga. Mladi ovdje dolaze, ostaju i grade svoje karijere. Ovakva natjecanja prilika su za nova poznanstva, umrežavanja i iskustva koja ostaju za cijeli život. Grad Novska vam je partner i podrška u razvoju vaših ideja, rekla je.
Jedna od najboljih stvari za gaming u Hrvatskoj
U nedjelju očekujemo puno zanimljivih igara. U procesu smo gradnje Centra gaming industrije u poduzetničkoj zoni i vjerujemo da ćemo u budućnosti moći organizirati i e-sport natjecanje od 2500 sudionika, rekla je ravnateljica Javne ustanove Regionalni koordinator SMŽ Andreja Šeperac u ime Sisačko-moslavačke županije.
Osnivač magazina VIDI Tomislav Kotnik naglasio je važnost iskustva i strasti u razvoju igara: Ovdje sam od samih početaka i uvijek se uključujem jer je ovo jedna od najboljih stvari za gaming u Hrvatskoj. Najvažnije je da radite igre koje želite igrati i u kojima uživate. Ideja je tek mali dio cijele priče - pred vama je dug put učenja i rada, poručio je.
Za stručnu evaluaciju radova zadužen je žiri u kojem su: Tomislav Božić (Croteam), Zoran Đurović (GD Entertainment), Darjan Kosić (Todays Games) te Dominik Cvetkovski (ANIQ, regionalni organizator Global Game Jama za jugoistočnu Europu).
Natjecanje završava u nedjelju proglašenjem pobjednika lokalnog izdanja, dok će svi razvijeni projekti postati dio globalne baze Global Game Jama.
Osim u Novskoj, natjecanje se u Hrvatskoj održava u Rijeci i Zagrebu.