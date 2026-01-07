Industrija videoigara budi se iz postpandemijskog sna, a procjenjuje se kako će globalni prihodi industrije doseći 350 milijardi dolara, s porastom od šest posto od 2026. do 2030. godine, priopćili su iz Boston Consulting Groupa (BCG).

Novo istraživanje u kojem je sudjelovalo tri tisuće gejmera, pokazuje kako njih 55 posto u posljednjih šest mjeseci provodi više vremena igrajući videoigre. Također, sve više odraslih igra i u kasnijim godinama života, više od 40 posto baby boomera i 50 posto generacije X izjavljuje kako igra videoigre pet ili više sati tjedno. Mnogi od njih odgajaju i nove generacije gejmera, oko 44 posto ih kaže da su njihova djeca počela igrati videoigre s oko pet godina. No, mnogi naglašavaju kako osjećaju ekonomski pritisak, pa zbog toga 49 posto njih čeka popuste prije kupovine, a 31 posto iznosi kako će neće kupiti proizvod ako se cijene povećaju.

Izvještaj videoigara 2026.: Sukob platformi i kako će on potaknuti sljedeće doba rasta proučava četiri trenda koja će u sljedećim godinama oblikovati industriju: GenAI, uspon korisničkog sadržaja (UGC), uspon cloud gaminga i otvaranje trgovina aplikacijama.

Industrija videoigara okreće novi list, a vrlo smo optimistični oko onoga što slijedi, rekao je Giorgo Paizanis, partner BCG-a i koautor izvještaja. Rast je sve veći, a postpandemijski pad blijedi. Iako su nedavni porasti prihoda rezultat povećanja cijena, gejmeri su i dalje strastveni oko videoigara, a slobodno vrijeme koje provode igrajući to i potvrđuju. Roditelji koji su odrasli igrajući videoigre i dalje ih igraju, a mnogi svoju djecu uvode u taj svijet oko dobi od pet godina. Kako je dostupnost sve više dostupna na raznim ekranima i platformama, to ljudima daje mogućnost igranja u više prilika tijekom dana.



GenAI pokreće val inovacija

Kad dio izvještaja, BCG je analizirao meta podatke online gaming platformi te otkrio kako 7300 videoigara koristi AI, uključujući otprilike petinu naslova objavljenih samo u Q3 2025. Na temelju tih rezultata, BCG procjenjuje kako otprilike 50 posto studija trenutačno koristi umjetnu inteligenciju.

Umjetna inteligencija može povećati učinkovitost tako što poboljšava kod i automatizira osiguravanje kvalitete. Može unaprijediti korisničko iskustvo stvaranjem igranja koje se u stvarnom vremenu prilagođava izborima igrača te korištenjem memorije, osobnosti i ponašanja pokretanih generativnom umjetnom inteligencijom.

Korisnički sadržaj (UGC) izrastao je u brzo rastuću ekonomiju kreatora, s isplatama koje će u 2025. godini doseći 1,5 milijardi dolara, i to samo iz dvije igre. Više od 40 posto ispitanika u anketi izjavilo je da ove godine konzumira više UGC-a nego prošle godine, no samo 10 do 15 posto ih je samostalno stvaralo sadržaj.

Streameri također imaju velik utjecaj. Više od pola gejmera (njih 55 posto) je reklo kako bi probali novu igru ako njihov najdraži kreator sadržaja pređe na nju.



Cloud gaming odnosno igranje videoigara u oblaku, gdje se igra pokreće na udaljenom računalu, a osoba koja igra upravlja njome na svome uređaju također bilježi rast. Tako je 60 posto ispitanika reklo kako je probalo cloud gaming, a 80 posto ih je reklo kako je imalo pozitivno iskustvo, ali samo njih 27 posto je izjavilo kako redovno ili često provide vrijeme igranjem na cloudu. No, i dalje se predviđa kako će prihodi od cloud gaminga rasti od 1,4 milijarde u 2025. godini na 18,3 milijarde dolara u 2030. godini, a broj korisnika će biti veći od 50 milijuna.

Revolucija distribucije: otvaranje trgovina aplikacijama

Nakon regulatornih mjera, developeri, posebno u mobilnom sektoru, imaju nove mogućnosti za distribuciju i unovčavanje svojih igara putem alternativnih trgovina aplikacijama. Izvještaj BCG-a procjenjuje da će kupnje unutar mobilnih aplikacija 2025. godine doseći blizu 130 milijardi dolara, što je gotovo pola prihoda globalne industrije. Trećina odraslih i 40 posto tinejdžera je već kupovalo od trgovine web aplikacija u vlasništvu developera.

U sljedećih pet godina očekujemo eksploziju novog gaming sadržaja i igrača, izjavljuje Ernesto Pagano, direktor i partner u BCG-u te koautor izvještaja. Cloud gaming, korisnički sadržaj, umjetna inteligencija i otvaranje trgovina aplikacijama će preoblikovati način na koji se igre grade i distribuiraju. Igrači će očekivati više - nova iskustva, živahne zajednice i slobodu da mogu igrati na svim uređajima, gdjegod išli. Studiji koji prihvate ovu promjenu imaju priliku definirati budućnost igranja videoigara.

