Za izradu videoigre ponekad su potrebne godine i veliki tim programera, dizajnera, producenata, skladatelja, pisaca... No, ponekad je dovoljno samo 48 sati lude predanosti i dobra ideja.

Global Game Jam već je tradicionalno natjecanje u izradi videoigara koje si istovremeno održava u cijelom svijetu. Tijekom 48 sati kreatori videoigara fokusirani su samo na jedno - napraviti i prezentirati najbolju videoigru na određenu temu, koju saznaju neposredno prije natjecanja.

Kao i svake godine, Global Game Jam održao se i u Hrvatskoj i to u tri grada - Rijeci, Zagrebu i Novskoj.

Upravo je Novska, u organizaciji Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1, okupila najveći broj sudionika - više od 120 natjecatelja iz svih dijelova Hrvatske. Sudionike je, uz samo natjecanje, dočekao i bogat nagradni fond koji su osigurali A1 Hrvatska, brend gaming opreme White Shark, medijska kuća VIDI te Poduzetnički inkubator PISMO.

Tijekom 48 sati neprekidnog rada, natjecatelji su razvijali videoigre na zadanu temu „Maska“, prolazeći cijeli proces razvoja - od osmišljavanja koncepta do izrade funkcionalnog prototipa. Po završetku natjecanja, sve su igre poslane u centralnu bazu Global Game Jama, dok su u Novskoj proglašeni i lokalni pobjednici.

Natjecanje se odvijalo u dvije kategorije - srednjoškolskoj i kategoriji odraslih. U srednjoškolskoj kategoriji prvo mjesto osvojio je tim s videoigrom Azazel, drugo mjesto pripalo je timu s igrom Cursed Mask, dok je treće mjesto osvojila igra Villa Oscura. Sve tri ekipe nagrađene su White Shark gaming opremom za svakog člana tima, kao i šestomjesečnom pretplatom na VIDI sadržaj.

U kategoriji odraslih, prvo mjesto osvojila je videoigra Dummy Swap, čiji je tim nagrađen s 1.750 eura, A1 poklon paketom te šest mjeseci pretplate na VIDI sadržaj. Drugo mjesto pripalo je igri LITTL BEETL, a nagrada je uključivala 700 eura, A1 poklon paket i šestomjesečnu VIDI pretplatu. Treće mjesto osvojila je igra Gem Game, čiji je tim nagrađen s 500 eura, A1 poklon paketom i šest mjeseci pretplate na VIDI sadržaj.

Osim glavnih nagrada, dodijeljena su i posebna priznanja za istaknute segmente razvoja igara. Nagradu za najbolji gameplay osvojila je igra Slijepa ulica, priznanje za najbolju prezentaciju pripalo je igri Azazel, dok je za grafičko rješenje nagrađena igra LITTL BEETL. Dobitnici posebnih priznanja nagrađeni su i slatkim paketima.

O pobjednicima je odlučivao stručni žiri sastavljen od predstavnika industrije: Tomislav Božić (Croteam), Zoran Đurović (GD Entertainment), Darjan Kosić (Todays Games) te Dominik Cvetkovski (ANIQ), ujedno i regionalnog organizatora Global Game Jama za jugoistočnu Europu.

Završnica događanja održana je uz prezentaciju igara i dodjelu nagrada, pri čemu su nagrade sudionicima uručili predstavnici organizatora i partnera, uključujući Antuna Augustinovića (White Shark), Andreju Šeperac, ravnateljicu Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije, Zlatka Mesića, direktora Razvojne agencije SIMORA, Ivanu Matanović, zamjenicu ravnateljice Regionalnog koordinatora SMŽ, kao i predstavnicu A1 Hrvatska Valentinu Leventić.