Jubilarna 10. generacija polaznika edukacije za izradu videoigara i službeno je primila svoje diplome u Poduzetničkom inkubatoru PISMO. Tijekom šest mjeseci intenzivnog programa, 37 polaznika steklo je znanja i praktične vještine u alatima Blender i Unity, a edukacija je zaključena predstavljanjem završnih projekata koji su pokazali njihovu spremnost za ulazak u gaming industriju.

Program se provodi uz snažnu institucionalnu podršku, a Sisačko-moslavačka županija jedina je u Hrvatskoj koja kontinuirano provodi mjeru osposobljavanja usmjerenu razvoju game developera. Upravo zahvaljujući toj dugogodišnjoj suradnji, Novska se posljednjih godina jasno profilirala kao središte hrvatske gaming industrije.

Svečanosti dodjele diploma prisustvovale su Irena Bušić, predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sisku sa suradnicama Vesnom Cerovski i Lidijom Šustić, rukovoditeljicama odjela tržišta rada i mjera, kao i Sonja Đozo Repić, predstojnica Područnog ureda HZZ-a u Kutini. Događaju su nazočili i Andreja Šeperac, ravnateljica Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Zlatko Mesić, direktor Razvojne agencije SIMORA te Ivana Matanović, zamjenica gradonačelnice Grada Novske.

Gaming industrija pokazala se kao prilika koju je Novska znala prepoznati. Od 2018. godine gotovo 400 polaznika prošlo je osposobljavanja, a velik dio njih danas je zaposlen ili je pokrenuo vlastiti posao. Upravo zato ovu mjeru nastavljamo provoditi i dalje - jer daje rezultate i ljudima otvara konkretne mogućnosti, istaknula je Bušić.

Dodala je da Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz mjeru osposobljavanja na radnom mjestu polaznicima osigurava financijsku potporu tijekom edukacije, što im omogućuje da se u potpunosti posvete učenju i razvoju novih vještina.

Zamjenica gradonačelnice Grada Novske Ivana Matanović podsjetila je kako je gaming prije deset godina bio početna točka snažnih promjena u gradu.

Novska je u deset godina postala grad otvoren za nove prilike. Dvije nekada zapuštene zgrade danas su jedan od najbrže rastućih poduzetničkih inkubatora, a četvrtinu svih obrta u gradu čini upravo gaming sektor, rekla je Matanović.

Naglasila je kako se paralelno s razvojem industrije razvijala i kvaliteta života, od obrazovne infrastrukture i vrtića do stanogradnje, turizma i zapošljavanja.

Ravnateljica Regionalnog koordinatora SMŽ Andreja Šeperac istaknula je kako edukacija otvara konkretne mogućnosti.

Znanja i vještine koje ste stekli već danas možete primijeniti - za vlastite projekte ili rad u postojećim tvrtkama. PISMO je tu da i dalje pruža podršku. Radovi na prvoj fazi Centra gaming industrije idu prema planu, a pregovori s fakultetom bliže se završetku. Riječ je o javnom, državnim sredstvima financiranom programu koji će svima zainteresiranima otvoriti nove prilike za obrazovanje i profesionalni razvoj u gaming sektoru, naglasila je Šeperac.