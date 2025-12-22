Kraj godine znači i dodjelu brojnih nagrada u svijetu videoigara. Jedna od njih je Indie Game Awards koja dodjeljuje nagrade najboljim malim proizvođačima videoigara (indie studijima) i koja se ponosi time da među nagrađenim igrama nema onih u čijem su stvaranju korišteni alati generativne umjetne inteligencije.

No, čini se da su ipak napravili pogrešku kod dodjele posljednjih nagrada, zbog koje su donijeli ne tako popularnu odluku da dvije dodijeljene nagrada - povuku. Radi se o dvije nagrade dodijeljene igri Clair Obscur: Expedition 33. Naime, iako je predstavnik tvrtke Sandfall Interactive rekao kako u njenom razvoju nije korištena umjetna inteligencija, zapravo je korištena.

Indie Game Awards imaju čvrst stav o korištenju umjetne inteligencije tijekom cijelog procesa nominacije i tijekom same ceremonije, pojasnili su na službenim stranicama. Kada je predložena na razmatranje, predstavnik Sandfall Interactivea složio se da u razvoju Clair Obscur: Expedition 33 nije korištena umjetna inteligencija.

Međutim to baš i nije bilo točno.

Sandfall Interactive potvrdio korištenje umjetne inteligencije u produkciji na dan premijere Indie Game Awards 2025, a to diskvalificira Clair Obscur: Expedition 33 iz nominacije, dodali su.

Objavili su i video u kojem objašnjavaju svoju odluku i navode kako je korištenje generativne umjetne inteligencije "protivno propisima" te se zbog toga nominacijski odbor IGA-e odlučio službeno povući nagrade za debitantsku igru ​​i igru ​​godine te ih dodijeliti sljedećoj najviše rangiranoj igri u svakoj kategoriji. To znači da će "nova" debitantska igra biti Sorry We're Closed, a "nova" igra godine Blue Prince.

The IGAs Nomination Committee is officially retracting Debut Game and Game of the Year, awarding both categories to new recipients. Additionally, we are retracting one of the Indie Vanguard recipients. Full details can be found in our FAQ under Game Eligibility: www.indiegameawards.gg/faq



[image or embed] — The Indie Game Awards (@indiegameawards.gg) 20 December 2025 at 19:45

Zanimljivo, IGA nije dala nikakve konkretne primjere korištenja umjetne inteligencije u igri, ali obožavatelji smatraju da su pronašli sporne scene. Također, treba spomenuti da je Clair Obscur u međuvremenu navodno doživjela ažuriranje te da spornih scena generiranih putem umjetne inteligencije - više nema.

Podsjetimo, Clair Obscur: Expedition 33 francuska je igra izašla u travnju 2025. i publika ju je prihvatila s velikim odobravanjem. U samo mjesec dana prodana je u više od 3,3 milijuna primjeraka, a do listopada ta je brojka porasla na više od 5 milijuna diljem svijeta.

Izvor: EuroGamer