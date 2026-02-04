Nakon što je Nintendo prošle godine predstavio novu generaciju svoje konzole Switch, pažnja gamera sada je usmjerena prema Sonyju i Microsoftu koji također pripremaju nove modele PlayStationa i Xboxa. Aktualne verzije u prodaji su od kraja 2020. godine te se bliži dan kada će se pojaviti njihovi nasljednici.

Službenih informacija o tome kada će to biti još nema i vjerojatno ih ne treba očekivati tako skoro, no ovog smo tjedna tijekom objave poslovnih rezultata za posljednji kvartal prošle godine AMD-a ipak nešto saznali. Naime, govoreći o svojim klijentima i prihodima, izvršna direktorica AMD-a Lisa Su komentirala je sljedeću generaciju Microsoftova Xboxa koji će imati prilagođeni AMD-ov čipset te je spomenula da je ostvaren dobar napredak kako bi podržali lansiranje u 2027. godini.

Stiže sljedeće godine

To bi značilo da bi se nova generacija Microsoftove konzole u prodaji mogla pojaviti već sljedeće godine, što je vijest koja će svakako oduševiti gamere koji žele što prije saznati kakve će sve novitete i napredak donijeti nasljednik Xboxa Series X-a. AMD je dugogodišnji partner Microsofta te njihovi čipovi pokreću aktualnu i prošlu generaciju konzola, a partnerstvo vezano uz nadolazeći Xbox najavili su sredinom prošle godine. Također, surađivali su i s Asusom i Microsoftovom na razvoju dlanovne konzole ROG Xbox Ally X.

Neke prijašnje informacije, odnosno dokumenti koji su se u javnosti pojavili tijekom sudske parnice vezane uz Microsoftovo preuzimanje Activision-Blizzarda, sugerirali su kako bi Microsoft novu konzolu mogu predstaviti tijekom 2028. godine, no čini se kako su ipak malo ubrzali s razvojem. Što se njihova najvećeg konkurenta tiče, službeno nije ništa poznato, no na mreži se šuška kako bi se i PlayStation 6 u prodaji mogao pojaviti do kraja 2027. godine.

Naravno, i u slučaju Microsofta i Sonyja, uvijek su mogući određeni problemi u razvoju i proizvodnji zbog kojih bi se predstavljanje i početak prodaje mogli odgoditi. Na potencijalnu odgodu mogla bi utjecati trenutačna situacija s nedostatkom memorije na tržištu koja bi mogla utjecati na brojne uređaje - od telefona i konzola pa do automobila. Također, zbog problema s memorijom nove bi konzole mogle biti skuplje od planiranih.

No čak i ako se situacija s memorijom do tada popravi, čini se kako bi Xbox ionako mogao prilično poskupiti jer za nadolazeću generaciju Microsoft navodno priprema premium uređaj visoke cijene koji bi gamerima trebao omogućiti igranje ne samo igara za tu konzolu, već i igranje igara za osobna računala. Naime, ta bi konzola trebala imati i podršku za Steam, što znači da će se na Xbox moći igrati sve igre kao na PC-ju, uključujući i neke igre napravljene za PlayStation poput God of War.

Izvor: PC Mag