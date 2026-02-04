Nintendo je prošle godine predstavio novu generaciju svoje igraće konzole Switch 2, no i dalje su u prodaji zadržali njegovog prethodnika. Model Switch predstavljen je još 2017. godine i to nakon konzole Wii U koja nije ispunila očekivanja u kompaniji.

Dok je Wii U bio promašaj, Nintendo je sa Switchem napravio pravi potez jer je potražnja za ovom konzolom od početka bila velika, a nije usporila niti nakon što su Microsoft i Sony predstavili nove generacije svojih konzola početkom ovog desetljeća. Kompanija je bila u rasulu nakon što je prethodna konzola doživjela teški fijasko, tako da je Switch označio veliku prekretnicu u dugoj povijesti Nintenda. Nije se mogao pojaviti u bolje vrijeme, komentirao je za CNBC izvršni direktor Kantan Gamesa Serkan Toto.

Može li prestići PlayStation 2?

Prodaja Switcha bila je toliko velika da su se neki analitičari počeli pitati hoće li jednom možda prestići Sonyjev PlayStation 2 i postati najprodavanija konzola svih vremena. Korak prema tome već je napravljen jer, kako su ovog tjedna objavili iz Nintenda, Switch se pomakao za jedno mjesto na ljestvici najprodavanijih konzola svih vremena te sada zauzima drugo mjesto. Ukupna prodaja tako sada iznosi 155,37 milijuna komada, a na drugom mjestu Switch je zamijenio još jednu legendarnu Nintendovu konzolu - model DS koji je tijekom svog životnog vijeka prodan u nešto više od 154 milijuna komada.

Time je Switch postao i najprodavanija Nintendova konzola u povijesti, gurnuvši DS na drugo mjesto, dok treće mjesto drži legendarni Gameboy koji je prodan u nešto manje od 120 milijuna komada.

Inovacija koju je Switch uveo na gamersko tržište, a koja je očito oduševila korisnike jest što se igre mogu igrati klasično na televizoru, ali i konzola ima i dodatni ekran na kojem se, kao na dlanovnih konzolama, igre mogu igrati u pokretu, odnosno za igranje nije potreban TV.

Iako je Switch postigao tako veliki uspjeh, svima u Nintendu je jasno da nema opuštanja, već su pod pritiskom da sličan uspjeh postignu i s nasljednikom tog uređaja. Za sada im ide jako dobro jer je Switch 2, koji je predstavljen prošle godine, do sada prodan u više od 17 milijuna primjeraka, a potražnja za njim se ne smanjuje. Ipak, pred Nintendom je izazovna godina u kojoj će im, kao i mnogim drugim kompanijama, probleme stvarati nestašica i poskupljenja memorije koja bi na kraju mogla utjecati na prodaju.