U vrijeme dok je svijetom harao koronavirus, a gameri su s nestrpljenjem čekali početak prodaje novih modela PlayStationa i Xboxa, neki analitičari tržišta videoigara vjerovali su kako su to možda posljednji modeli ovih konzola koje ćemo vidjeti. Naime, tada se govorilo kako vrijeme specijaliziranog gamerskog hardvera prolazi te da budućnost donosi cloud servise za igranje videoigara

Za igranje vrhunskih igara tako više ne bi trebao poseban hardver, već bi se igre moglo igrati na bilo kojem uređaju koji ima pristup internetu, a sve što je potrebno jest samo pretplata za takav servis.

Iako su neki takvi pretplatnički gamerski servisi dostupni, oni (još) ne mogu zamijeniti nabrijana osobna računala i igraće konzole tako da i Sony i Microsoft već neko vrijeme pripremaju nasljednike svojih aktualnih modela plejke i Xboxa.

Premium uređaj visoke cijene

O PlayStationu 6 već smo više puta pisali, no čini se kako bi novi Xbox mogao biti puno zanimljiviji uređaj. Loša vijest je što se čini kako će to biti i puno skuplja konzola, što bi u Microsoftu trebali opravdati premium opcijama i iskustvom igranja.

Kada se za najvjerojatnije 2 godine pojavi na tržištu, nova Microsoftova konzola trebala bi donijeti najbolje od klasičnog Xboxa, ali i osobnog računala, a zanimljivo je kako će se na njoj moći igrati i neke igre za PlayStation. Konkretno, kako će Xbox biti i PC hibrid s podrškom za Steam, na njemu će se moći igrati i npr. God of War koji je trenutačno dostupan na Steamu.

Prema novim glasinama koje su se proširile mrežom, gameri koji kupe novi Xbox imat će izbor ostati samo u Xbox ekosustavu te uživati u igrama napravljenim isključivo za tu konzolu, no taj će se uređaj moći koristiti i kao klasično računalo s Windowsima te putem Steama igrati sve igre kao i na PC-ju.

Smjer u kojem idu

Da Microsoft priprema nešto drukčije, ali i puno skuplje za novu konzolu, nedavno je najavila i predsjednica Xboxa Sarah Bond. Ona spomenula nedavno predstavljenu i prilično skupu dlanovnu konzolu ASUS ROG Xbox Ally X kao smjer u kojem kompanija želi ići sa svojim konzolama. Konzola sljedeće generacije bit će vrlo premium, vrlo visokokvalitetno iskustvo s odabranim sadržajem. Već vidite neke naše ideje u dlanovnom uređaju, ali ne želim sve otkriti, komentirala je u nedavnom intervjuu.

Ono što je poznato, pored premium iskustva i skuplje cijene, jest da će Microsoft za sljedeću generaciju konzole zadržati strategiju dva modela poput Series S i X te da će uređaje pokretati AMD-ov hardver. Konzola nove generacije bit će kompatibilna i s postojećim igrama, a iz Microsofta su najavili i vrhunske performanse i grafiku te revolucionarnu igrivost, što je samo dodatno pobudilo maštu svih ljubitelja videoigara.

Loša vijest, pored cijene koja bi mogla biti veća i od tisuću dolara, jest što ćemo na takvo “premium gamersko iskustvo” morati sačekati barem još 2 godine, ako ne i više, jer se 2027. spominje kao godina kada bi se nova generacija Xboxa, ali i PlayStationa mogla pojaviti u prodaji.

