Zahvaljujući Steam Decku, ali i Nintendu i njegovom Switchu, dlanovne konzole posljednjih su godina ponovno u modi. I druge kompanije već su predstavile svoje modele ovih uređaja, a ovo je tržište zainteresiralo i dva najveća igrača na tržištu - Sony i Microsoft.

Sony je već predstavio svoj model dlanovne konzole, no riječ je samo o pomoćnom uređaju na kojem se ne mogu pokretati igre lokalno, već se samo streamaju s velikog PlayStationa. Glasine kažu kako imaju planove i za prijenosni PlayStation koji bi se na tržištu trebao pojaviti zajedno s PlayStationom 6, što znači da na njega trebamo sačekati još barem koje 2 godine, ako ne i više.

Na pravi Xbox ćemo još sačekati

Slične planove ima i Microsoft. Na pravi Xbox dlanovni model ćemo sačekati još neko vrijeme, vjerojatno također do predstavljanja nove generacije pravog Xboxa, no za one koji su nestrpljivi i žele što prije osjetiti iskustvo Xboxa na malom ekranu, ranije ove godine predstavljene su dvije konzole pod ovim brendom. Treba naglasiti kako je riječ o prijenosnim uređajima s Windowsima koje je razvio Asus i bazirani su na postojećim dlanovnim konzolama ROG Ally, ali, dakle, pod brendom Xbox.

Što se opcija tiče, oba modela dolaze sa 7-inčnim ekranom Full HD rezolucije s frekvencijom osvježavanja od 120Hz te rade na optimiziranoj verziji Windowsa 11. Razlika između običnog i modela X je u hardveru. Nabrijanu verziju pokreće procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, imat će 24 GB memorije i 1 TB prostora za pohranu podataka, dok će običan model imati slabiji hardver - AMD-ov Ryzen Z2 A, 16 GB memorije i 512 GB SSD-a.

Cijena - 999 dolara!

Dok smo do sada znali informacije o hardveru, nije bilo poznato kada će se točno pojaviti u prodaji i koliko će iznositi njihova cijena. Mrežom su do sada kružile glasine s navodnim cijenama ovih konzola i, prema njima, cijena slabije konzole trebala je iznositi 550 dolara, dok bi model X stajao 850 dolara. Sada smo napokon saznali i službene cijene koje su donijele razočaranje i šok za sve one koji razmišljaju o kupovini konzola jer su te cijene više i od cifre koju je potrebno platiti za najjači model Xbox Series X.

ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X tako će se na američkom tržištu u prodaji pojaviti 16. listopada po cijeni od 599, odnosno čak - 999 dolara te će biti zanimljivo vidjeti kakva će biti potražnja za njima, odnosno hoće li visoka cijena ohladiti gamere koji su razmišljali o kupovini.

Izvor: Hollywood Reporter