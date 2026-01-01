Tehnologija je svuda oko nas. Čak i ako ste uvjereni da je negdje nema, vjerojatno je samo dobro skrivena. Mogli bismo reći i da smo postali ovisni o tehnologiji, računalima, pametnim telefonima, čipovima, internetu...

2025. godina bila je izuzetno zanimljiva i, ponajviše, u znaku umjetne inteligencije. Koji su najvažniji tehnološki trendovi koje smo vidjeli u prošloj i što nas očekuje u ovoj, novoj, 2026. godini, pročitajte u našem kratkom pregledu.

Trendovi koji su obilježili 2025.

Umjetna inteligencija prestala je biti “alat” i postala digitalni suradnik

Ako je prethodnih godina umjetna inteligencija pomagale ljudima, 2025. je godina u kojoj je počela samostalno obavljati zadatke. Takozvana agentna AI može planirati, izvršavati i nadzirati složene procese — od poslovnih analiza do upravljanja digitalnim sustavima.

Za obične korisnike to znači pametnije asistente, automatizirane zadatke i manje “ručnog” rada.

Naravno, ako ju znaju i odluče koristiti.

AI se preselio iz oblaka izravno u uređaje

Pametni telefoni, prijenosna računala i čak kućni uređaji 2025. sve češće obrađuju podatke lokalno, bez stalne veze s internetom.

To donosi brže reakcije, bolju privatnost i manju potrošnju energije, a korisnici dobivaju uređaje koji “razmišljaju” odmah, bez čekanja i "poznaju" svoje korisnike.

Novi hardver dizajniran posebno za umjetnu inteligenciju

Veliki tehnološki pomak dogodio se u samoj “utrobi” uređaja. Proizvođači čipova razvijaju specijalizirane procesore za AI, koji su učinkovitiji i troše manje energije.

Rezultat su snažnija računala, brži telefoni i eksplozija AI podatkovnih centara diljem svijeta.

Proširena stvarnost (XR) polako ulazi u svakodnevicu

Virtualna i proširena stvarnost više nisu samo igračke za entuzijaste. U 2025. godini XR tehnologije počinju se koristiti u obrazovanju, medicini, dizajnu i industriji.

Umjetna inteligencija omogućuje prirodniju interakciju — glasom, pogledom i pokretima ruku.

Softver postaje “pametni suautor”

Programi za pisanje, uređivanje fotografija i videa, kao i poslovni alati, sve češće predlažu rješenja umjesto korisnika.

AI pomaže u kreativnom procesu, štedi vrijeme i omogućuje kvalitetnije rezultate čak i onima bez tehničkog znanja. Bitno je samo znati kako upisati ili izgovoriti precizne upute.

Kibernetička sigurnost prelazi u novu fazu

Kako raste količina digitalnih podataka, raste i potreba za zaštitom. U 2025. godini sigurnosni sustavi koriste AI za otkrivanje prijetnji u stvarnom vremenu. Istovremeno se otvaraju nova pitanja privatnosti i kontrole tehnologije.

Baš kao što kibernetički stručnjaci koriste umjetnu inteligenciju za zaštitu, tako i kibernetički kriminalci koriste sve sofisticiranije AI sustave za kibernetičke napade. Svijet ulazi u novu eru AI pogonjenih kibernetičkih sukoba.

Računala i aplikacije “razumiju” više od teksta

Sve više sustava istovremeno razumije tekst, govor, slike i video. To omogućuje prirodniju komunikaciju s tehnologijom — razgovor s uređajima postaje sve sličniji razgovoru s ljudima.

Više nije potrebno upisivati pojam kako biste pretražili internet. AI preglednici prepoznaju kontekst i pretražuju internet onako kako bi to čovjek radio te pružaju sažete informacije, onako kako bi to čovjek napravio, dok njihovi korisnici rade nešto drugo.

A što nas očekuje u 2026.?

Iako je teško predvidjeti u kojim će nas sve smjerovima odvesti umjetna inteligencija i druge tehnologije koje se pojavljuju (i tek će se pojaviti), neki su trendovi već sad vidljivi.

Super-računala za umjetnu inteligenciju

Stručnjaci predviđaju razvoj AI super-platformi koje kombiniraju različite vrste procesora u jedinstvene sustave. To će omogućiti složene simulacije, napredna predviđanja i brži razvoj novih tehnologija.

Još pametniji uređaji bez stalne veze s internetom

AI će se još više preseliti na same uređaje — telefone, pametne satove, automobile i industrijske strojeve. Tehnologija će postati brža, pouzdanija i otpornija na prekide mreže.

Otvoreni čipovi i nova tehnološka neovisnost

Otvorene arhitekture poput RISC-V mogle bi promijeniti tržište procesora. Države i tvrtke traže veću neovisnost i fleksibilnost u razvoju hardvera.

Operativni sustavi dizajnirani “oko AI-a”

Umjesto klasičnih izbornika i aplikacija, operativni sustavi u 2026. sve će više nuditi centralne AI asistente koji organiziraju rad umjesto korisnika. Tehnologija postaje proaktivna, a ne reaktivna.

Roboti izlaze iz tvornica u svakodnevni život

AI se sve više povezuje s fizičkim svijetom — kroz robote, autonomne sustave i pametne strojeve. Industrija, logistika, ali i kućanstva postupno dobivaju “fizičku” inteligenciju.

Ljudi i AI rade zajedno

Koncept “AI suradnika” postaje stvarnost. Umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, nego će raditi uz njih, preuzimajući rutinske zadatke. Fokus ljudskog rada pomiče se prema kreativnosti i donošenju odluka.

Nosiva tehnologija postaje osobni zdravstveni asistent

Već smo vidjeli koliko se nosivi uređaji fokusiraju na praćenje zdravstvenog stanja korisnika. U 2026. očekuje se još veći fokus na prevenciju i personalizirane preporuke. Pametni satovi, prstenovi i drugi uređaji prate zdravlje, a uz pomoć umjetne inteligencije analiziraju dobivene podatke i daju personalizirane savjete, upute ili čak upozorenja.

Pametni gradovi i nova generacija interneta stvari

IoT ulazi u fazu pametne infrastrukture — promet, energija i javne usluge postaju povezani i optimizirani. Gradovi postaju učinkovitiji, ali i tehnološki kompleksniji.

Kvantna računala bliže stvarnoj primjeni

Iako još nisu dio svakodnevice, kvantna računala se približavaju rješavanju stvarnih problema u znanosti i industriji. Prvi konkretni rezultati i praktične primjene očekuju se upravo u drugoj polovici desetljeća.

Jasno je da će i u 2026. tehnologija igrati ključnu ulogu u našim životima. Koliko će ih brzo mijenjati i u kom smjeru, ovisi ponajprije o nama i našoj spremnosti da prihvatimo i počnemo koristiti nove tehnologije.

Jeste li spremni prihvatiti taj izazov?