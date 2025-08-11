Pojavile se nove informacije: Ovo bi mogao biti najpoželjniji poklon za gamere ovog Božića

Microsoft i Sony veliki su konkurenti na tržištu igraćih konzola, a ta borba (u kojoj japanska tvrtka dominira) uskoro bi se mogla proširiti na još jedno gamrsko tržište - dlanovnih konzola. Službenih informacija o ovim konzolama nema, no prema sve većem broju glasina, u budućnosti zaista možemo očekivati dlanovni Xbox i novu generaciju dlanovne plejke (Sony je u prošlosti već imao dva modela takvih uređaja na tržištu).

Prvi korak u tom smjeru već je napravio Microsoft. U suradnji s Asusom prije dva mjeseca predstavili su dvije igraće konzole pod brendom Xbox. Iako smo prilikom predstavljanja konzola ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally saznali dosta informacija, one najvažnije i dalje nam nisu poznate - njihova cijena te datum početka prodaje.

Te nam informacije, barem službene, i dalje nisu poznate, no zato su se mrežom proširile glasine koje su nam otkrile više detalja o ovim uređajima. Prema njima, gameri će konzole moći kupiti od 16. listopada tako da bi mnogima dlanovni Xbox mogao biti jedan od najpoželjnijih poklona ovog Božića. Što se cijene tiče, te glasine govore kako je razlika između obične i Pro verzije prilično velika. Cijena modela ROG Xbox Ally tako bi trebala iznositi 599 eura, dok će za model ROG Xbox Ally X biti potrebno platiti čak 899 eura. Riječ je o cijenama koje su se i ranije pojavile na mreži i to na Asusovim stranicama tako da možemo pretpostaviti kako će to zaista biti službene cijene konzola.

Model X je gamerska zvijer

Asus ROG Xbox Ally i Ally Pro (Foto: Microsoft)

Razlika između ove dvije konzole jest u hardveru. Model X pokretat će procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, imat će 24 GB memorije i 1 TB prostora za pohranu podataka, dok će običan model imati slabiji hardver - AMD-ov Ryzen Z2 A, 16 GB memorije i 512 GB SSD-a. Oba modela imat će, čini se, iste ekrane (7-inčni Full HD rezolucije s frekvencijom osvježavanja od 120Hz), a pokretati će ih optimizirana verzija Windowsa 11.

Za sam hardver zaslužan je Asus, a osim za Windowse, ekipa iz Microsofta zadužena je i za sučelje za Xbox. Također, konzole dolaze s posebnom tipkom za aktivaciju Game Bara putem kojeg će se moći upravljati opcijama, prebacivati sadržaj između aplikacija i igara itd. Treba spomenuti i personalizirani alat za gamere Gaming Copilot koji će im omogućiti da što brže dođe do omiljenih igara te poboljšaju svoje vještine u igarama, a pomoći će im i u povezivanju s gamerskom zajednicom.

Više informacija o ovim konzolama, kao i potencijalnu potvrdu datuma početka prodaje i cijene mogli bi saznati kroz desetak dana na velikom gamerskom sajmu Gamescom koji se od 20. do 24. kolovoza održava u Njemačkoj.

Izvor: Windows Central

