Pojavile se prve fotografije: Gameri su godinama čekali ovaj model Xboxa

Krajem prošle godine prvi čovjek Xboxa Phil Spencer dao je do znanja što možemo očekivati od Microsofta na gamerskom tržištu. Tada je rekao kako se od njih očekuje da “naprave nešto” na tržištu dlanovnih konzola, a nekoliko mjeseci kasnije, na internetu su procurili njihovi planovi. Prema tim neslužbenim informacijama, Microsoft na tržište namjerava ući partnerstvom s proizvođačima hardvera, a naknadno namjeravaju napraviti i vlastitu konzolu.

Objavljen teaser video: Je li ovo prva Xbox dlanovna konzola?

Iako to do sada još nije službeno objavljeno, prema više dosadašnjih informacija saznali smo kako se Microsoft za svoj prvi dlanovni Xbox odlučio za partnerstvo s Asusom. Ovog tjedna na mreži su objavljene i fotografije dva Asusova uređaja koja su gotovo identična. Jedan model je Asusov ROG Ally 2, dok se na drugom nalazi logo Xboxa tako da možemo zaključiti kako je upravo to prvi model Xboxova konkurenta Steam Decku i drugim uređajima na ovom tržištu.

Na fotografijama koje su objavili na The Vergeu nalaze se 2 uređaja - bijela konzola koja bi trebala biti Asusov ROG Ally 2 te crna konzola s tipkom na kojoj se nalazi logo Xboxa. Trenutačno nije poznato kakva će razlika biti između ove dvije konzole, osim što na Microsoftovom modelu možemo očekivati nekakvu integraciju s Xbox servisom.

Siže za malo više od 10 dana

Oznaka Xboxa nalazi se na posebnoj tipki konzole, a zanimljivo je kako istu tipku ima i Asusova konzola, samo bez oznake Microsoftova gamerskog brenda.

Što se specifikacija konzole tiče, prema informacijama koje možemo pročitati na internetu, ovaj uređaj imat će ekran dijagonale 7 inča (to će biti 120Hz LCD) te će imati AMD Ryzen Z2 Extreme procesor, no čini se kako će taj procesor biti malo bolji na Xbox verziji. Također, obje konzole trebale bi moći pokretati Windowse 11.

Microsoftov plan za dlanovne konzole: Žele kombinirati najbolje od Xboxa i Windowsa

S obzirom na to da Asus često nove proizvode lansira na velikom tehnološkom sajmu Computex na Tajvanu, možemo pretpostaviti i da će svoju novu konzolu predstaviti na novom izdanju ovog sajma. Sajam počinje 20. svibnja tako da bi za nešto više od deset dana mogli imati prve službene informacije o toliko očekivanom dlanovnom Xboxu, konzoli koju gameri čekaju godinama. Ono što će mnoge najviše zanimati jest cijena ovog uređaja. Microsoft je nedavno podigao cijene svojih konzola, a na cifru po kojoj će se prodavati mogle bi utjecati i Trumpove carine tako svakako ne treba očekivati uređaj koji će biti jeftiniji od konkurencije.

Nakon konzole koju razvija Asus, ali će koristiti brend Xboxa, u budućnosti očekujemo i dlanovnu konzolu koju će razviti sam Microsoft, a navodno bi se na tržištu trebala pojaviti kada i sljedeća generacija Xboxa, što znači da treba sačekati još koju godinu.