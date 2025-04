Objavljen teaser video: Je li ovo prva Xbox dlanovna konzola?

O planovima Microsofta na tržištu dlanovnih konzola govori se već neko vrijeme, a posljednje informacije govorile su kako će tehnološki div već ove godine napraviti svoj prvi korak na tom tržištu. No prema nekoliko izvještaja koji su se proširili mrežom, kompanija se odlučila za malo drukčiju strategiju. Umjesto razvoja vlastite konzole, Microsoft se navodno odlučio na suradnju s proizvođačima hardvera tako da prvu dlanovnu konzolu koja će se prodavati pod brendom Xbox u biti ne bi trebao napraviti sam Microsoft.

Microsoftov plan za dlanovne konzole: Žele kombinirati najbolje od Xboxa i Windowsa

Jučer je na YouTubeu Asus objavio teaser video svoje nadolazeće konzole i čini se kako je upravo to ta prva Xbox dlanovna konzola o kojoj mediji govore sve ovo vrijeme. Treba naglasiti kako se u samom video ne spominje Microsoft, niti Xbox, no na stranici Eurogamer upozorili su na dvije stvari koje upućuju upravo na to da je riječ o uređaju na kojem je Asus surađivao s američkom kompanijom.

Šef Xboxa potvrdio: Završen je “rat konzola”

Naime, sredinom videa na kratko je vidljiva sama konzola, ali i kontroler koji je prilično sličan kontroleru za Xbox. Također, zanimljiv je i indikativan komentar koji su na platformi X ostavili community manageri Xboxa - riječ je o poznatom memeu nestajućeg majmuna, koji također upućuje na to da je ekipa iz Microsofta imala prste u razvoju ove konzole.

Podsjetimo, krajem prošle godine šef Xboxa Phil Spencer rekao je kako se od kompanije očekuje da “naprave nešto” na tržištu dlanovnih konzola, a to “nešto” za početak bi trebala biti konzola napravljena u suradnji s Asusom. No, to je tek prvi korak prema pravom dlanovnom Xboxu. Naime, očekuje se kako će Microsoft u slično vrijeme kad bude predstavljao nasljednika posljednje generacije Xboxa, predstaviti i dlanovnu konzolu koju će sami razviti. Za takav će uređaj ipak trebati sačekati malo više vremena i na tržištu ga možemo očekivati vjerojatno tijekom 2027. godine.

Osim Microsofta, glasine govore kako i Sony ima slične planove. Dok je kompanija već predstavila dlanovni uređaj Portal koji samo omogućuje igranje igara s konzole na manjem ekranu, navodno pripremaju i uređaj na kojem će se moći pokretati i igrati igre bez potrebe za povezivanjem s PlayStationom 5, što će omogućiti potpunu slobodu igranja.

Što se Asusove konzole tiče, službenih informacija za sada nema, no ako ćemo vjerovati nekim ranijim nagađanjima, ona bi se na tržištu trebala pojaviti do kraja godine po cijeni od 500 ili više dolara.

Izvor: Eurogamer