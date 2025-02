Šef Xboxa potvrdio: Završen je “rat konzola”

Tri su glavna igrača na tržištu konzola - Sony, Microsoft i Nintendo te se dugo vremena govorilo o tzv. "ratu konzola", no nedavni komentar izvršnog direktora Xboxa Phila Spencera pokazuje ne samo da je taj rat gotov, već da je završio prije - nekoliko godina.

Microsoftov plan za dlanovne konzole: Žele kombinirati najbolje od Xboxa i Windowsa

U jednom intervjuu on je objasnio kako Microsoft već neko vrijeme ne pokušava ukrasti korisnike PlayStationa i Nintendova Switcha s ekskluzivnim naslovima. Umjesto toga i razvoja igara koji će se moći igrati samo na njihovom Xboxu, Microsoft je promijenio strategiju i svoje igre žele prodavati i na konkurentskim uređajima - poput Sonyjeva PlayStationa.

Objasnio je kako žele zaraditi što više novaca prodajom igara te, iako je jasno da će više zaraditi na svojoj platformi i zato im je važno da i dalje ulažu u Xbox, no također je realan i shvaća da postoje gameri koji iz određenih razloga preferiraju PlayStation ili Nintendo. To može biti zbog kataloga dostupnih igara, kontrolera ili nečeg drugog, komentirao je i dodao: Ne pokušavam ih više prebaciti na Xbox.

Upravo ovaj posljednji citat u kojem je Spencer rekao da im više nije glavni cilj privući korisnike konkurentskih uređaja potvrda je kako se tržište nalazi u razdoblju nakon “rata konzola”. Na Kotakuu kažu kako je Spencer ovim komentarom potvrdio kako je ranije ekipa iz Microsofta zaista radila na tome da privuče gamere koji su do tada igre igrali na PlayStationu i Nintendu, no sada su se stvari promijenile.

Sve popularniji i cloud servis

Situacija na tržištu je ionako takva da se pokazalo kako Xbox ne može konkurirati Sonyju i Nintendu koji su prodali znatno više konzola nove generacije (iako je Nintendo Switch predstavio dosta ranije pa se te brojke ne mogu uspoređivati), a tijekom posljednjih kvartala omjer prodanih plejki u odnosu na Xbox iznosio je čak pet prema jedan.

Tijekom intervjua za Xbox Eru, Spencer je posebno naglasio jednu stvar, a to je kako je jedna od regija u kojem bilježe najveći rast Azija i to najvećim dijelom zahvaljujući Cloud Gamingu putem Game Passa i osobnih računala. Šef Xboxa kaže kako je riječ o korisnicima koji ionako nikada ne bi kupili Xbox, no u igrama uživaju putem cloud servisa, što je dugoročno bolje za Xbox.

Sve je više signala iz Microsofta: U planu je potpuno drukčiji model Xboxa

Dok je Nintendo po pristupu i vrsti igara ionako neka svoja kategorija, a Microsoft je promijenio strategiju i više im u fokusu nije samo prodaja Xboxa, već igara pa makar to bila i na konkurentskim konzolama (ili putem streaminga), na Kotakuu kažu kako se čini da je jedina kompanija koja je u nekakvoj borbi na tržištu konzola Sony, iako su oni taj rat u biti već dobili.