Zaboravite na svakodnevne brige i odmorite se u vlastitoj kolibi u šumi

Svi smo barem jednom poželjeli da imamo na raspolaganju nekakvu kolibu ili brvnaru na osami, gdje bismo se mogli povući i malo odmoriti od svijeta oko nas. Nekima to uspijeva bijegom na djedovinu ili u vikendice, a drugi to mogu iskusiti u novoj igri iz hrvatskog studija The Mark.

"Log Away" jednostavna je igra u kojoj gradite, opremate i ukrašavate svoju kolibu iz snova usred prirode. Ovisno o željama igrača, koliba se može nalaziti na obali ili planinskom vrhu, u različito godišnje doba i u različitim vremenskim uvjetima.

Nema granica vašoj kreativnosti, nema vremena ni resursa, jer je krajnji cilj jednostavno uživati ​​i opustiti se u samoći, poručuju iz The Marka.

Log Away (Foto: The Mark)

Log Away možda jest jednostavna igra, ali sadrži stotine predmeta, desetak lokacija i mnoge alate koji vam omogućuju personalizaciju svakog trenutka dok igrate. Zanimljiva činjenica je da je soundtrack za igru ​​skladao Chris Haugen, autor čije su pjesme bile predstavljene u filmu Into the Wild.

Log Away je ljubavno pismo našim dušama. Njegova ideja proizlazi iz potrebe koju svi imamo - preopterećeni poslom, s beskrajnim odgovornostima, iscrpljeni modernim 'brzim' načinom života - svi trebamo usporiti i pronaći malo vremena za sebe. Log Away je utočište gdje to postaje stvarnost; koliba iz snova okružena samo prirodom, izrađena bez ograničenja kreativnosti i resursa. Učinila je čuda za nas dok smo se igrali i testirali je, i nadamo se da će učiniti isto za mnoge diljem svijeta, poručuje kreativni direktor igre, Marko Tominić.

Igra je trenutno dostupna na platformi Steam, kao demo, a puna verzija (zasad samo za PC) trebala bi biti dostupna tijekom ljeta 2025.

Inače, studio The Mark prije se zvao Red Martyr i najpoznatiji je po radu na igri „Saint Kotar“, psihološkoj horor detektivskoj igri smještenoj u područje koje jako podsjeća na Gorski Kotar.