Lista poslova koje će umjetna inteligencija najvjerojatnije i najmanje vjerojatno zamijeniti, je li i vaš među njima?

Već se dulje vode rasprave o tome koliko će umjetna inteligencija izmijeniti tržište rada. I dok neki upozoravaju kako će nestati tisuće poslova i milijuni radnih mjesta diljem svijeta, drugi umiruju govoreći kako će ih zamijeniti drugi, novi poslovi.

No, koji su to poslovi kojima prijeti "istrebljenje"? Istraživači u Microsoftu napravili su zanimljivo istraživanje i objavili rad (koji još nije recenziran), kako bi došli do odgovora na to aktualno pitanje.

Kako su naveli u radu, analizirali su podatke više od 200 tisuća anonimiziranih razgovora između korisnika i Microsoft Bing Copilota te došli do popisa zanimanja koja će tehnogoija najvjerojatnije "učiniti zastarjelima".

Izračunali su "ocjenu primjenjivosti umjetne inteligencije", ranjivost svakog zanimanja i došli do zaključka kako će poslovi koji uključuju "pružanje informacija i pomoći, pisanje, podučavanje i savjetovanje" vjerojatno biti najugroženiji.

Analiza je tako pokazala kako će umjetna inteligencija najvjerojatnije zamijeniti poslove prevoditelja, povjesničara, prodajnih predstavnika, pisaca, autora i zaposlenih u korisničkim službama.

S druge strane, najsigurniji su operateri teških strojeva, čistačice, krovopokrivači, maseri i perači posuđa.

U prijevodu, kako trenutno stvari stoje, slabije plaćena zanimanja koje karatkerizira ručni rad, manje su ugrožena od zanimanja koja se temelje na znanju i korištenju jezičnih vještina.

Umjetna inteligencija ipak nije svemoguća

Zanimljivo, istraživači ipak ističu kako umjetna inteligencija nije svemoguća, pa tako i kod zanimanja kod kojih je preuzela velik dio posla, još uvijek postoji dio poslova koje moraju obaviti ljudi.

Također, dodaju kako različiti ljudi koriste "različite velike jezične modele u različite svrhe" pa bi podatke ipak trebalo uzimati s dozom rezerve. A to bi moglo objasniti i zašto su u Microsoftovom istraživanju zanimanja poput povjesničara, politologa i pisaca završila na "listi za odstrijel" unatoč velikom oslanjanju na stručnost i korištenju nepotpune ili kontradiktorne dokumentacije u radu.

Naša studija istražuje koje kategorije poslova mogu produktivno koristiti AI chatbotove, napisao je Kiran Tomlinson, viši istraživač u Microsoftu koji je radio na istraživanju. Uvodi ocjenu primjenjivosti AI-a koja mjeri preklapanje između AI mogućnosti i radnih zadataka, te pokazuje gdje AI može promijeniti način obavljanja posla, a ne oduzeti ili zamijeniti poslove.

Dodao je i kako njihovo istraživanje pokazuje da umjetna inteligencija "podržava" mnoge zadatke, ali ne ukazuje na to da može "u potpunosti obavljati bilo koje pojedinačno zanimanje".

Istraživači su upozorili i kako njihovi podaci "ne uključuju utjecaje nove tehnologije na poslovanje, koje je vrlo teško predvidjeti i često su kontraintuitivni".

Koji će se novi poslovi točno pojaviti i kako će se stari rekonstruirati, važan je smjer budućih istraživanja u eri umjetne inteligencije, napisali su istraživači. Modernizacija našeg razumijevanja aktivnosti na radnom mjestu bit će ključna jer generativna umjetna inteligencija nastavlja mijenjati način na koji obavljamo naše poslove, zaključili su istraživači.