Znanstvenici nemaju dobre vijesti: Turbulencije će biti sve češće i sve jače, evo zašto

Svako toliko možemo pročitati o nekom letu na kojem su putnici iskusili izuzetno jake turbulencije zbog kojih su neki putnici i članovi posade završili u bolnici s lakšim ili težim ozljedama.

Iako su turbulencije normalna pojava u zračnom prometu, nekako se čini kako ih je u posljednje vrijeme sve više i da su sve jače. I službena statistika to potvrđuje.

Problem je što bi snažne turbulencije, u budućnosti, mogle itekako utjecati na zračni promet u cijelom svijetu. Znanstvenici upozoravaju kako klimatske promjene mijenjaju atmosferske uvjete, pa bi intenzitet i učestalost jakih turbulencija mogla samo biti još veća.

Letovi postaju sve turbulentniji i opasniji, nova znanstvena studija otkriva i što je uzrok tome

Možemo očekivati udvostručenje ili utrostručenje količine jakih turbulencija diljem svijeta u sljedećih nekoliko desetljeća, kaže za BBC profesor Paul Williams, atmosferski znanstvenik sa Sveučilišta u Readingu. Za svakih 10 minuta jake turbulencije koju sada doživljavamo, to bi se moglo povećati na 20 ili 30 minuta.

Što je to točno turbulencija?

Turbulencija je, kako navodi Hrvatska kontrola zračne plovidbe, kaotično kretanje čestica zraka u relativno malom području i relativno kratkom vremenu. Očituje se kao neugodna pojava koja uzrokuje trešnju zrakoplova. Turbulencija se pojavljuje u oblacima i njihovoj blizini, a najizraženije su u onim grmljavinskim.

Jakom turbulencijom smatra se kad pokreti zrakoplova koji prolazi kroz uzburkani zrak vrše silu veću od 1,5G na tijelo osobe (dovoljno da ju podigne iz sjedala ako nije vezana sigurnosnim pojasom i izazove neugodan osjećaj propadanja).

Procjenjuje se da se svake godine dogodi oko 5000 slučajeva jake ili veće turbulencije. Iako se taj broj čini velikim, treba uzeti u obzir da se godišnje obavi preko 35 milijuna letova diljem svijeta.

No, problem je što je tijekom proteklih 40 godina, koliko se prate takve pojave, došlo do 55 postotnog povećanja jakih turbulencija iznad sjevernog Atlantika. Što znači da su zrakoplovi koji lete na ruti između Europe i sjeverne Amerike u više pogođeni od zrakoplova na drugim rutama.

Ali, to bi se moglo promijeniti. Nedavno objavljena studija predviđa da bi se učestalost turbulencija mogla povećati i u drugim područjima - od istočne Azije i sjeverne Afrike, preko sjevernog Pacifika pa sve do Bliskog istoka.

Turbulencija i sve što trebate znati o njoj: Koliko je česta, opasna i utječu li klimatske promjene na taj zračni fenomen?

Što uzrokuje porast turbulencija?

Znanstvenici procjenjuju kako je za sve veći broj turbulencija odgovoran "domino učinak klimatskih promjena". Naime, glavni uzroci turbulencija su: konvektivni (oblaci ili grmljavinske oluje), ortografski (strujanje zraka oko planinskih područja) te "vedar zrak" (promjene smjera ili brzine vjetra).

Svaki od tih uzroka može dovesti do razvoja jakih turbulencija. I dok se turbulencije koje su uzrokovane snažnim planinskim vjetrovima ili olujama mogu izbjeći promjenom rute, one koje se dogode "iz vedrog neba" teže su za detekciju i izbjegavanje.

Razlog za zabrinutost

Sve veći broj jakih turbulencija mogao bi, potencijalno, dovesti do sve više ozljeda ili čak smrti. A to ne zabrinjava samo putnike, kojima je letenje zbog straha od turbulencija sve neugodnije iskustvo, već i same zrakoplovne kompanije.

Tehnološka tvrtka koja prati klimatske i temperaturne promjene, AVTECH, upozorila je kako bi se ekonomski troškovi za zrakoplovne kompanije mogli popeti i na 1,5 milijuna funti godišnje. U to se uračunavaju troškovi provjere i održavanja zrakoplova nakon jakih turbulencija, ali i troškovi naknade za preusmjeravanje ili kašnjenje leta.

Eurocontrol, organizacija koja pomaže europskom zrakoplovstvu razumjeti rizike klimatskih promjena, upozorava kako loše vrijeme prisiljava zrakoplovne tvrtke na izmjene ruta, zbog čega rade dodatne milijune kilometara i proizvode dodatne količine CO2.

S obzirom na predviđanja o porastu ekstremnih vremenskih uvjeta, očekuju da će se letovi morati još više preusmjeravati u slučaju lošeg vremena poput oluja i turbulencija do 2050. godine.

Američki znanstvenici razvili koncept koji bi trebao omogućiti puno ugodnije putovanje zrakoplovom

Izdržljivi zrakoplovi

Iako se tijekom turbulencije čini kako bi se zrakoplov mogao raspasti, oni su zapravo dizajnirani da izdrže i puno jače pritiske od onog koji uzrokuje turbulencija. Čak su i krila zrakoplova dovoljno fleksibilna da "prežive" turbulenciju.

No, to ne znači da česte turbulencije ne ostavljaju traga na samim zrakoplovima. Što znači da ih je potrebno češće pregledavati, servisirati i u konačnici - popravljati.

Tehnološka rješenja

Inženjeri već sad razmišljaju što napraviti kako bi se ublažio utjecaj turbulencije na zrakoplove i putnike. Studija objavljena u zborniku radova Kraljevskog društva 2020. godine sugerira da bi drugačiji dizajn krila "sa šarkama" mogao biti koristan za odbijanje udara vjetra i turbulencije.

Kalifornijski tehnološki institut razvija tehnologiju FALCON koja predviđa turbulenciju i prilagođava zakrilca na krilima kako bi joj se zrakoplov suprotstavio.

Međutim, još će proći dosta vremena prije nego što takve inovacije, ako se pokažu korisnima, uđu u zrakoplovnu industriju i dizajn samih zrakoplova. Do tad putnicima ne prestaje ništa drugo nego, udobno se smjestiti, držati sigurnosni pojas stalno zavezan i nadati se najboljem.

Izvor: BBC