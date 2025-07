Analitičari predviđaju da će ova igra zaraditi više od 7,5 milijardi dolara u samo 2 mjeseca

Bliži se dan o kojem gameri sanjaju godinama. Uzbuđenje oko nadolazeće igre toliko je veliko da su neki već najavili godišnje odmore pa čak i bolovanje na dan kada novi gamerski hit postane dostupan. Naravno, riječ je o novom nastavku iz franšize Grand Theft Auto o kojem mediji već neko vrijeme pišu kao o najiščekivanijoj igri u povijesti.

Iako se prvo govorilo kako će GTA 6 postati dostupna tijekom ove jeseni, iz Rockstar Gamesa početkom svibnja objavili su razočaravajuću informaciju za ljubitelje ove franšize. Novi nastavak Grand Theft Auta, prema toj objavi, stiže tek krajem svibnja 2026. godine, pri čemu su kao razlog kašnjenja objasnili kako im je potrebno vrijeme da naprave igru koja će pružiti kvalitetu koju zaslužuju i očekuju.

GTA će oboriti brojne rekorde

S obzirom na to da oko ove igre vlada nevjerojatan interes, već sada je jasno kako će potražnja biti jako velika, a prema nekim predviđanjima analitičara, ne samo da će GTA 6 okrenuti veliki novac, već bi mogao redefinirati što je moguće u ekonomiji videoigara. Prema Joshu Chapmanu iz tvrtke Konvoy, GTA 6 puno je više od samo još jednog top naslova te on smatra kako je riječ o igri koja će postaviti nove prodajne rekorde, kao i rekorde po pitanju prihoda za cijelu industriju videoigara.

Prema njegovim predviđanjima, novi nastavak GTA nakon dva mjeseca mogao bi ostvariti prihode od čak 7,6 milijardi dolara. Vjeruje da biti dovoljno samo mjesec dana da igra povrati uložena sredstva koja, prema informacijama koje kruže mrežom, iznose oko 2 milijarde dolara.

Oduševljenje nakon objavljenog videa: Tog dana “mnogi će biti misteriozno odsutni s posla”

Nadolazeći nastavak Grand Theft Auta oborit će brojne rekorde - od broja prodanih primjeraka do zarade i to usprkos činjenici kako će cijena ove igre biti prilično visoka. Službeno, još nije poznato koliko će stajati, no mediji nagađaju o ciframa od 80 pa do čak 100 dolara.

Od 2013. godine, GTA 5 prodan je u čak 210 milijuna komada te, iako je prošlo više od desetljeća, brojni gameri i dalje uživaju u ovom svijetu digitalnog kriminala za koji Rockstar i dalje objavljuje novi sadržaj.

Rockstar je do sada objavio dva trailera za nadolazeću igru, a najave iz ove tvrtke govore kako će GTA 6 donijeti “apsolutno nevjerojatne stvari” i “savršenstvo”, što je dodatno povećalo uzbuđenje i očekivanja gamera koji broje dane na kalendaru do 28. svibnja 2026. kada će se mnogi zatvoriti u svoje sobe i provesti sate i sate uživajući u toliko željenom novom nastavku obožavane franšize.

Izvor: Tech Spot