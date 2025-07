Skriva li se lijek za agresiju u ovom jednostavnom dodatku prehrani?

Problem agresije kod ljudi do sad se pokušavao riješiti na različite načine - od psihoterapije do lijekova. No, može li se rješenje za agresivnost skrivati u jednostavnom dodatku prehrani?

Upravo se time bavi neurokriminolog sa Sveučilišta Pennsylvanija, Adrian Raine, koji godinama proučava može li se agresivno ponašanje smanjiti boljom i kvalitetnijom prehranom. Točnije, može li uzimanje omega-3 masnih kiselina dati takav rezultat.

U svom radu objavljenom u časopisu Aggression and Violent Behavior, ističe kako je pronašao dokaze o učinkovitosti omega-3 masnih kiselina provođenjem meta-analize 29 randomiziranih kontroliranih ispitivanja. Otkrio je kako uvođenje omega-3 suplemenata u prehranu ljudi, kratkoročno, dovodi do 30 postotnog smanjenja agresije. Kakav je utjecaj dugoročno, tek bi trebalo ispitati.

Mislim da je došlo vrijeme za primjenu dodataka omega-3 masnih kiselina kako bi se smanjila agresija, bez obzira radi li se o zajednici, klinici ili kaznenopravnom sustavu, kaže Raine. Omega-3 nije čarobni štapić koji će u potpunosti riješiti problem nasilja u društvu. Ali može li pomoći? Na temelju ovih otkrića čvrsto vjerujemo da može i trebali bismo početi djelovati na temelju novih saznanja koja imamo.

5 znanstvenih činjenica o dobrobiti omega-3 masti, ali i nekoliko nedostataka

No, omega-3 ne pomaže samo kod smanjenja agresije, već je i dobra u liječenju srčanih bolesti i hipertenzije.

Roditelji koji traže liječenje agresivnog djeteta trebali bi barem znati da uz bilo koji drugi tretman koji njihovo dijete prima, dodatna porcija ili dvije ribe svaki tjedan također mogu pomoći, kaže Raine.

Smatra da bi trebalo dodatno istražiti utječe li genetska varijacija na ishod liječenja omega-3 masnim kiselinama, ali je uvjeren da bi se, u najmanju ruku, omega-3 suplementi trebali pridružiti drugim načinima liječenja agresije.

Vjerujemo da je došlo vrijeme i za provedbu suplementacije omega-3 masnim kiselinama u praksi i za nastavak znanstvenog istraživanja njezine dugoročne učinkovitosti, naveo je Raine u svom radu.