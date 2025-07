Priznanje šefa tvrtke: Je li ovo naznaka što nas čeka u budućnosti na Netflixu?

Sve više kompanija stavlja umjetnu inteligenciju kao prioritet u svom poslovanju. AI je, čini se, svuda oko nas, čega mnogi ljudi nisu niti svjesni - kada komuniciraju sa službom za korisničku podršku, odnosno agentima, ponekad uopće ne razgovaraju s ljudima, već s chatbotovima, a i sve više online sadržaja potpisuje umjetna inteligencija. Piše tekstove, stvara slike, kao i iznimno realistične videozapise. U nekim se slučajevima tehnologija koristi kao deepfake, odnosno kako bi prikazala lažan sadržaj stvarnim, dok se sve više koristi za stvaranje digitalnog sadržaja za internetske stranice, serije, filmove i slično.

Dok bi takav sadržaj, bilo da je riječ o tekstovima, fotografijama ili videu radili ljudi, sada je sve u rukama tehnologije. Ona taj posao radi brže i jeftinije, no osim što joj nedostaje “ljudskog dodira”, problem je što bi korištenje AI-a s vremenom moglo rezultirati masovnim otkazima.

Da se AI sve više upotrebljava i u videozapisima, odnosno filmovima i serijama vidimo i na primjeru Netflixa. Naime, krajem prošlog tjedna suizvršni direktor tvrtke Ted Sarandos priznao je kako su u znanstveno-fantastičnoj seriji The Eternaut koja je počela s emitiranjem prije nekoliko mjeseci koristili generativnu umjetnu inteligenciju u jednoj sceni. To je, naglašavaju na The Vergeu, prvi put da se AI sadržaj prikazuje u originalnoj Netflixovoj seriji ili filmu.

Nevjerojatna prilika

Umjesto tradicionalnih alata za stvaranje vizualnih efekata, Netflix se odlučio za AI, što se pokazalo iznimno učinkovitim. Razlog za korištenje AI-a jest ograničeni budžet te bez pomoći ove tehnologije ne bi mogli imati takve efekte u seriji. Riječ je o sceni urušavanja zgrada u Buenos Airesu, a Sarandos je naglasio kako im je AI omogućila da tu scenu naprave ne samo jeftinije, već i - 10 puta brže.

I dalje smo uvjereni kako AI predstavlja nevjerojatnu priliku koja će kreatorima pomoći u stvaranju boljih, a ne samo jeftinijih serija i filmova, naglasio je Sarandos.

Kao i uvijek kada je AI u pitanju, postavlja se pitanje otkaza i zamjene ljudi s tehnologijom. Jer ako umjetna inteligencija može stvarati sadržaj višestruko brže i jeftinije u odnosu na ljude, jasno je kako će se u budućnosti sve više koristiti u filmovima i serijama, što znači da će biti manje posla za - ljude.

