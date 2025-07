Hrvatska tvrtka uvrštena u top 10 startupova u području svemirskih tehnologija

Hrvatska tvrtka SeaCras uvrštena je na prestižnu listu 10 najperspektivnijih europskih tvrtki u razvoju u području svemirskih tehnologija (eng. spacetech) koje treba pratiti u 2025. godini, prema izboru vodećih europskih investicijskih fondova. Kako su priopćili iz SeaCrasa, ovo veliko priznanje objavio je Sifted, najvažniji europski portal i medijski brend za inovacije i startup scenu, u partnerstvu s Financial Timesom, u članku "10 European spacetech startups to watch in 2025, according to VCs".

U godini u kojoj Europa bilježi prve velike pokušaje lansiranja raketa i istovremeno osjeća potrebu za jačanjem tehnološke neovisnosti od američkog SpaceX-a, investitori su posebno usmjereni na inovativne projekte u području satelitske tehnologije, obrane, klimatskih rješenja i održivog razvoja. Među stotinama kandidata, SeaCras je prepoznat kao jedini hrvatski predstavnik na listi, rame uz rame s tehnološkim liderima iz Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Luksemburga.

SeaCras je izdvojen kao tvrtka koja koristi satelitske snimke vrlo visoke rezolucije i umjetnu inteligenciju za kontinuirani nadzor stanja mora. Njihova rješenja omogućuju otkrivanje zagađenja i identificiranje uzroka, detekciju sidrišta i plovnih puteva, procjenu ekoloških rizika i podršku održivom upravljanju pomorskim dobrom – ključnu temu za Hrvatsku kao zemlju turizma, ali i za cijeli Mediteran.

U trenutku kad je zdravlje oceana i klimatska otpornost sve veći globalni izazov, vjerujem da SeaCras može postati ključni igrač na međunarodnoj sceni, izjavila je Sandra Budimir, generalna partnerica Expansion Venturesa, jednog od fondova koji je sudjelovao u izboru.

SeaCras je osnovao tim mladih znanstvenika 2019., a prošle ih je godine nagradio Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum) te imenovao među top pet svjetskih inovatora u području održivosti plave ekonomije. Ove godine prepoznati su kao partner i uvršteni na listu glavnih dionika Europske unije na najvećoj konferenciji UN Ocean Conference 2025 u Nici, čime su postali dio lokalne mreže UN Global Compact Network. U Hrvatskoj surađuju s brojnim domaćim institucijama, s kojima razvijaju projekte za praćenje čistoće mora i voda.

Uz SeaCras, na popisu su i vodeći europski spacetech startupi poput njemačkog Constellra (termalne satelitske snimke za pametnu poljoprivredu i gradove), luksemburškog OQ Technology (nanosateliti kao mobilne bazne stanice) te francuskog Gama Spacea (solarna jedra za istraživanje Sunčeva sustava).