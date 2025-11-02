Zamislite da vozite kroz tunel, spuštenih prozora vaš motor urla, a okretaji odjekuju o zidove. Neki vozači entuzijasti žive za ovakva iskustva, a Porsche bi sada mogao automatizirati cijeli taj doživljaj.

Porsche je naime napravio patent, objavljen 23. listopada, koji bi mogao redefinirati vožnju kroz tunel, piše portal CarBuzz. Neki putnici u vozilu uživaju u posebnoj buci koju vozilo proizvodi pri vožnji kroz tunel, piše u Porscheovoj objavi patenta.

Algoritam iz patenta prepoznaje tunele koristeći kamere i vizualno prepoznavanje, a ne GPS, jer karte pokazuju samo ceste, a ne tunele. Približavanje tunelu pokreće obavijest s ponudom dvaju načina rada tijekom vožnje u tunelu.

U prvom načinu, Porsche 911 GT3 ili sličan model sa 518 konjskih snaga i 4,0-litrenim bokser motorom, automatski bi spustio sve prozore, uključio sportski način rada, otvorio aktivni ispušni sustav i prebacio se barem jednu brzinu niže.

Osim toga, zaklopke ispušnog sustava motornog vozila mogu se otvoriti kako bi vozačko iskustvo tijekom prolaska kroz tunel bilo življe, pojašnjavaju iz Porschea.

Kabrioleti će primiti obavijest da spuste krov, klima uređaj može podići temperaturu kako ne biste zaledili otvorene prozore, a čak bi i električni automobili poput Taycana mogli pojačati sintetičke zvukove i učiniti doživljaj kao da vozač vozi klasičan Porsche.

Drugi način prilagođen je mirnijem iskustvu vožnje kroz tunel. Porsche napominje da neki vozači pak buku tijekom vožnje kroz tunel smatraju ometajućom. U tom načinu rada prozori ostaju zatvoreni, zaklopke ispuha se zatvaraju, a zvučnici mogu aktivno poništiti zvuk motora u automobilu.

Hoće li Porsche taj patent i pretočiti u stvarnost u svojim automobilima, tek treba vidjeti.