Iz Porschea su krajem prošlog mjeseca najavili kako odustaju od vlastite proizvodnje baterija za električne automobile te su odlučili duže vremena od prvotno najavljeno zadržati benzince i hibride u svojoj ponudi. Od električnih motora ne odustaju, no namjeravaju promijeniti svoj fokus.

Razlozi su poznati već neko vrijeme - izazovni tržišni uvjeti, manja potražnja za električnim automobilima od očekivane, ali i usporavanje tržišta luksuznih vozila u Kini, kao i Trumpove carine. Dok s jedne strane raste potražnja za manjim i jeftinijim električnim modelima, kada su u pitanju luksuz i skupi automobili, većina vozača i dalje preferira benzince ili hibride.

Značajna promjena strategije

Upravo zbog toga upravni i nadzorni odbor kompanije donijeli su odluku o značajnoj promjeni strategije koja se najbolje može vidjeti na njihovom nadolazećem modelu iz SUV kategorije koja će biti klasu iznad Cayennea. Dok je prema prvotnim planovima ovaj automobil trebao biti dostupan isključivo s električnim motorom, struja je sada u drugom planu.

Kada se pojavi na tržištu, novi Porscheov SUV imat će samo benzinski i hibridni motor, dok će postojeći modeli Panamera i Cayenne biti dostupni s motorima s unutarnjim izgaranjem i kao hibridi i tijekom sljedećeg desetljeća. Što se postojećih električnih modela tiče, Porsche ne namjerava stopirati njihov razvoj te će ih i dalje poboljšavati.

Nova tržišna stvarnost

Trenutačno svjedočimo velikim promjenama u automobilskom okruženju, komentirao je CEO Porschea i VW Groupa Oliver Blume i dodao kako će zbog toga u potpunosti reorganizirati kompaniju, kako bi se prilagodila novoj tržišnoj stvarnosti i promjenjivim zahtjevima korisnika.

Ta reorganizacija, pored odustajanja od vlastite tvornice baterija te fokusa na benzinske i hibridne motore za novi SUV, odnosi se i na novu električnu platformu koja je trebala biti temelj za njihova vozila tijekom sljedećeg desetljeća. Ne samo da je Porsche te planove odgodio, već ih je i promijenio tako da u budućnosti na njenom razvoju namjeravaju surađivati s drugim brendovima unutar Volkswagen Groupa.

Promjena strategije ipak neće utjecati na električne projekte koji su u razvoju te će Porsche nastaviti s njihovim razvojem pa tako možemo očekivati električnu verziju Cayennea te dva modela iz serije 718 - Boxter i Cayman. Krajem ove ili početkom sljedeće godine ova bi kompanija trebala predstaviti Cayennea, a za modele iz serije 718 vjerojatno će trebati sačekati do 2027. godine.

Izvor: Arena EV