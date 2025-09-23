U samo nekoliko godina generativna umjetna inteligencija radikalno je promijenila način na koji mnoge tvrtke posluju. U nekim je kompanijama značajno ubrzala poslovne procese te zaposlenici u njima više ne mogu niti zamisliti radni dan bez korištenja takvih AI alata.

Jedna od takvih kompanija jest i SAP, a koliko se AI koristi te što možemo očekivati u budućnosti od ove tehnologije u razgovoru za Business Insider objasnio je izvršni financijski direktor Dominik Asam. On je rekao kako AI radikalno mijenja način rada u njegovoj kompaniji, a zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, mogu napraviti više softvera s manje ljudi.

Automatizacija

AI se koristi u svim odjelima kompanija - od administracije do developera pa tako više od 30 tisuća programera koristi AI alate za kodiranje i ubrzanje njihova rada. Asam za sebe kaže da je veliki korisnik ove tehnologije te AI najčešće koristi za pripremu prezentacija, ali i prikupljanje podataka o marketinškim trendovima.

Za SAP, AI prvenstveno znači veću automatizaciju tako da s istim brojem inženjera kompanija može dobiti bolji rezultat, odnosno da se isti rezultat može dobiti s - manjim brojem zaposlenih. Ta njegova izjava ide u prilog brojnim i sve većim kritikama kako će daljnja implementacija i korištenje umjetne inteligencije rezultirati s velikim brojem otkaza.

Fokus na produktivnost i povećanje marži

Među inim, Asam je spomenuo i veliki petogodišnji plan SAP-a u kojem je fokus stavljen na poboljšanje produktivnosti (nije teško zaključiti kako bi pri tome AI trebala imati glavnu ulogu) te podizanje profitnih marži.

Govoreći o umjetnoj inteligenciji kao prilici, ali i riziku, rekao je: Bit ću brutalan. I ovo također govorim interno. Za SAP i druge softverske kompanije, AI je odličan katalizator. Može biti odličan ili katastrofalan. Bit će odličan ako to napravite dobro, ako to možete implementirati brže od ostalih. Ako zaostanete, sigurno ćete imati problema, rekao je u intervjuu za BI naglasivši kako rade dan i noć kako ne bi zaostali za konkurencijom.

Izvor: Business Insider