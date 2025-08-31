Iako mnogi već danas ne mogu zamisliti život bez umjetne inteligencije i korištenja različitih AI alata, u budućnosti bi AI mogla postati neizbježna tehnologija ne samo u poslovnom, nego i u privatim životima. Zato se tehnološke kompanije već sada pripremaju za ono što donosi sutra i ulažu veliki novac u razvoj ove tehnologije, ali i privlačenje najvećih stručnjaka na ovom polju.

Po tome se pogotovo izdvaja Mete te je Zuckerberg stavio ruku duboku u džep kako bi privukao stručnjake iz konkurentskih kompanija. Dao im je veliku plaću i odlične kompenzacije, a neke su privukle i odlične pozicije, kao i potencijal rada na značajnim projektima. Zov Metinih dolara i razvoja superinteligencije tako je privukao vrhunske znanstvenike poput Shengjia Zhaoa, a koliko je Zuckerberg spreman uložiti u ljude pokazuje i investicija skoro 15 milijardi dolara u kompaniju Scale AI, a ta investicija uključivala je i prelazak izvršnog direktora i vrhunskog stručnjaka za AI Alexandra Wanga u Metu.

Kako zadržati nove zaposlenike?

No čini se kako je privlačenje ljudi u Metu visokim primanjima nije jedini izazov za kompaniju, već se kompanija našla pred drugom vrstom problema - kako zadržati te ljude. Naime, čini se kako u Metinom AI odjelu vlada takav kaos i nezadovoljstvo da dio novih zaposlenika želi što prije dignuti sidro, a neki su to već i napravili.

Prema izvještajima Financial Timesa koje su prenijeli na Gizmodu, nekim novim zaposlenicima trebalo je samo par dana rada Meta AI Labu da zaprijete napuštanjem tvrtke. Kako do toga ne bi došlo, Meta im je odmah dala promaknuća - npr. Shengjia Zhao, koji radio na razvoju ChatGPT-a, nakon par dana u Meti počeo je razmišljati o otkazu i povratku u OpenAI, a kako bi ga zadržali, Zuckerberg mu je brzo dao titulu “glavnog AI znanstvenika”.

Sidro su digli i stariji zaposlenici

Dok je Zhao ostao u Meti, nekim stručnjacima poput Ethana Knighta, Avija Verme i Rishabha Agarwala koji su stigli iz OpenAI-a i DeepMinda, nije bilo do pregovora te su nakon samo nekoliko mjeseci napustili tvrtku. Osim njih, Metu su napustili i neki stariji zaposlenici i veterani koji su u kompaniji godinama - spominje se odlazak njih više od 20.

Razloga za to je više. Od loše atmosfere u kompaniji, problema s konstantnim reorganizacijama i promjenama fokusa razvoja tehnologije pa do činjenice da se ranije spomenuti Wang, pokazao kao loš lider koji nepotrebno gazi zaposlenike te je u konstantnom sukobu sa Zuckerbergom.

Ovaj primjer pokazuje kako se s novcem zaista može svašta kupiti, no ne mogu se riješiti neki veći i dublji problemi u kompanijama poput Mete.

Izvor: Gizmodo