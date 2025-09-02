Nekoliko kompanija koje su ranije najavile kako će smanjiti broj zaposlenika jer će njihov posao obavljati umjetna inteligencija s vremenom su promijenili mišljenje. Na tu promjenu nisu utjecale kritike javnosti, već se pokazalo da AI u nekim poslovima i dalje ne može učinkovito zamijeniti ljudsku radnu snagu. To se prvenstveno odnosi na Klarnu i Duolingo, no i brojne druge tvrtke su, većinom u tišini, zamijenile dio zaposlenika s AI alatima.

Jedna od tih kompanija je i Salesforce. Izvršni direktor tvrtke Marc Benioff i ranije je govorio kako tehnologija obavlja dobar dio posla u njegovoj kompaniji, a gostujući na jednom podcastu rekao je kako je gotovo prepolovio broj zaposlenika u korisničkoj podršci. Dok je prije taj posao obavljalo 9 tisuća ljudi, njihov je broj sada pao na 5 tisuća, a posao ovih 4 tisuće sada obavljaju AI agenti.

Porasla produktivnost

Rekao je kako su tijekom posljednjih 26 godina izgubili više od 100 milijuna potencijalnih klijenata jer nisu imali dovoljno ljudi koje bi mogli kontaktirati, no sada se situacija promijenila: Sada imamo agentsku prodaju koja poziva svaku osobu koja nas kontaktira. AI agenti danas obavljaju polovicu razgovora s klijentima te Benioff kaže kako su ljudi u nekim situacijama i dalje potrebni - barem za sada.

AI agenti zadatke dijele u više manjih koraka i svaki obavlja jedan specifičan zadatak kako bi na kraju došli do uspješnog rezultata. U praksi to se pokazalo odličnim rješenjem zahvaljujući kojem je porasla produktivnost kompanije, objasnio je.

Usprkos uvođenju umjetne inteligencije, šef Salesforcea kaže kako se zadovoljstvo korisnika nije pogoršalo te je ostalo manje-više isto kao i kada su razgovarali isključivo s ljudskim agentima. To je u suprotnosti sa situacijom u Klarni koja je ponovno počela zapošljavati ljude na nekim pozicijama jer se pokazalo kako su odgovori umjetne inteligencije na neka pitanja korisnika ipak lošiji u odnosu na ljude te im ne daju potpune odgovore.

Stručnjaci za tržište rada upozoravaju kako je ovo tek početak i da budućnost nosi nove otkaze zbog sve većeg korištenja umjetne inteligencije, a prema nekim podacima u 192 tehnološke kompanije do sada je otpušteno više od 80 tisuća ljudi.

