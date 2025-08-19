Tehnologija

Duolingo ipak neće otpuštati stalno zaposlene zbog AI-a, no šef je najavio veliku promjenu

Luis von Ahn se prije nekoliko mjeseci našao na meti velikih kritika zbog najave otpuštanja zbog AI-a.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 19.08.2025. / 12:34 komentari
Luis von Ahn (Foto: Afp)

Prije nekoliko mjeseci izvršni direktor Duolinga Luis von Ahn najavio je promjenu strategije u poslovanju kompanije. Nova strategija na prvo je mjesto stavila - umjetnu inteligenciju. Najavio je tada kako nemaju vremena čekati dok ta tehnologija bude 100 posto savršena, uz upozorenje kako će ulaganje vremena i resursa u AI ponekad rezultirati povremenim utjecajem na smanjenje kvalitete.

Također, spomenuo je i postupno smanjenje broja zaposlenih radnika na ugovor koje će zamijeniti umjetna inteligencija koja će moći obavljati njihov posao, a rekao je i kako će povećati broj zaposlenika samo u slučaju da se posao za koji su potrebni ne može automatizirati. Još godinu dana prije toga rekao je kako su, djelomično i zbog AI-a, otpustili 10 posto zaposlenika na ugovor.

Nije mislio otpuštati ljude

Zbog svojih izjava i strategije fokusa na AI, Duolingo našao se na udaru velikih kritika korisnika. Nekima je čak ta najava bila kap koja je prelila čašu te su se na društvenim mrežama napisali kako su sa svojih telefona izbrisali ovu aplikaciju za učenje stranih jezika.

U jednom nedavnom intervjuu, von Ahn je rekao kako je, govoreći o svojoj AI strategiji i otkazima krivo shvaćen jer nije dao dovoljno dobar kontekst. Naglasio je kako interno nije bilo nikakvih kontroverzi, no zbog te najave AI strategije neki su pomislili da to rade samo zbog profita ili da će otpuštati ljude: “To uopće nije bila naša namjera”, objasnio je.

Uloge inženjera će se promijeniti

U intervjuu za NY Times sada je rekao kako nemaju nikakvu namjeru otpustiti stalne zaposlenike zbog umjetne inteligencije: Ne planiramo tako nešto.

Objasnio je kako za određene privremene zadatke koriste usluge radnika na ugovor te da njihov broj konstantno varira, ovisno o potrebama kompanije.

Ipak, naglasio je i kako će AI imati svoj utjecaj na poslovanje stalnih zaposlenika pa bi se tijekom sljedećih pet godina uloga inženjera trebala promijeniti. Umjesto da se broj zaposlenika smanji, u budućnosti će jedna osoba moći napraviti puno više posla, zahvaljujući upravo umjetnoj inteligenciji. Također, spomenuo je i kako Duolingo potiče korištenje AI-a među svojim zaposlenicima te im dopuštaju da povremeno eksperimentiraju s tom tehnologijom kako bi bili produktivniji i učinkovitiji.

Iako je, dakle, rekao kako otpuštanja neće biti, postavlja se pitanje što će biti u budućnosti u kojoj će zaposlenici moći obavljati puno više posla - hoće li to dovesti do situacije da će npr. jedan zaposlenik moći obavljati posao koji su prije mogle raditi 3 osobe i što će onda biti s tim osobama, tj. što će raditi i hoće li zbog toga dobiti jednom ipak dobiti otkaz.

Izvor: Business Insider 

