Alphabet, krovna kompanija koja uključuje i Google, zapošljava skoro 190 tisuća ljudi, a osim stalno zaposlenih, za njih rade i brojni zaposlenici drugih kompanija koji su outsourcani te, iako ne primaju plaću direktno od Googlea, svoje cjelokupno radno vrijeme obavljaju poslove samo za njih. Među inim, neki od njih službeno su zaposleni za GlobalLogic, a za Google rade na poslovima poput testiranja proizvoda povezanih s umjetnom inteligencijom. Dio njihova posla uključuje i testiranje Googleova chatbota Gemini, kako bi ovaj AI alat, prilikom razgovora s korisnicima, zvučao što više poput ljudi.

Iako rade na tehnologiji budućnosti kojoj je teško ocijeniti vrijednost, no jasno je kako pričamo o bilijunima dolara, oni su se nedavno potužili na male plaće u svojoj kompaniji te loše radne uvjete u Googleu. Takve kritike nisu dobro sjele njihovim poslodavcima pa je više od 200 osoba ubrzo nakon toga dobilo otkaz. Odluka o otpuštanjima donesena je naglo i provedena u dva vala, a ljudi koji su ostali bez posla smatraju kako je to napravljeno namjerno kako bi se utišali nezadovoljni zaposlenici koji se konstantno žale na male plaće, kao i na nedostatak sigurnosti na takvim poslovima vezanim uz testiranja AI-a.

Treniraju tehnologiju koja će ih - zamijeniti

Neki od otpuštenih podnijeli su službene pritužbe Nacionalnom odboru za radne odnose u kojima tvrde kako je razlog otkaza odmazda zbog kritika na loše uvjete.

A tu je bio i još jedan problem. Naime, zaposlenici su zabrinuti kako ih se iskorištava za treniranje Googleova AI sustava koji ocjenjuje odgovore AI chatbotova, što je u biti njihov posao. Jednom kada taj sustav bude usavršen, ljudi više neće biti potrebni, što znači da GlobalLogic više neće trebati ljude koje će outsourcati drugima, već će im dati gotovu tehnologiju koja će obavljati isti posao. Ljudi će, dakle, dobiti otkaze.

Iako otpušteni nisu bili direktno na platnoj listi Googlea, na NY Postu podsjećaju kako se ova tvrtka i ranije našla na meti kritika zbog svog odnosa prema zaposlenicima trećih kompanija. U ovom slučaju, zaposlenici s kojima su razgovarali novinari tvrde kako su ponekad dobili rok od samo 5 minuta za dovršavanje zadataka.

Niti ne brojim koliko ih napravim tijekom dana, rekao je jedan zaposlenik, naglašavajući kako je više fokusiran na vremenski rok obavljanja posla, nego na druge stvari.

Na novinarske upite o situaciji, iz Googlea su se ogradili. Kažu kako nije riječ o njihovim, već o zaposlenicima GlobalLogica koji su i odgovorni za njihovo zapošljavanje i radne uvjete, a da su u Googleu bili privremeno zaduženi za davanje povratnih informacija o njihovim proizvodima.