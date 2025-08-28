Prije nekoliko dana iz Opela su najavili promjene u svojoj strategiji elektrifikacije te su se pridružili rastućem broju kompanija koje su usporile svoje planove potpunog prelaska na struju. Prema prijašnjim najavama, Opel je na europskom tržištu trebao nuditi samo vozila s električnim motorima nakon 2028., no i dalje će vozačima nuditi hibride i vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Razlog tih promjena odnosi se na tržišne uvjete, odnosno mnogi vozači i dalje preferiraju benzince umjesto električnih automobila, tako da se kompanije trebaju prilagoditi takvim zahtjevima.

Najavili otkaze

Nije prošlo puno vremena od te objave iz Opela, a sada je još jedna tvrtka promijenila svoje planove s električnim vozilima. Iz Porschea su tako najavili da više ne planiraju razvijati vlastite baterije za električne automobile. Njihova kompanija koja je do sada bila zadužena za proizvodnju baterija, Cellforce, smanjit će broj zaposlenih i u budućnosti se fokusirati samo na istraživanje i razvoj.

Prilikom te objave izvršni direktor tvrtke Oliver Blume komentirao je kako će se smanjenje broja zaposlenih riješiti društveno odgovornim postupkom, a kao razloge promjene spomenuo je izazovne tržišne uvjete, pogotovo na njihovim najvećim tržištima - u SAD-u i Kini.

Dok u Kini elektrifikacija napreduje velikim koracima, u prvom su planu lokalne, kineske kompanije, udio tradicionalnih proizvođača automobila je u padu.

Stižu novi električni modeli

Porsche, naravno, nema nikakvu namjeru odustati od električnih vozila, no u budućnosti namjerava zadržati i benzince te hibride. Njihovi trenutačni planovi elektrifikacije, nakon Taycana i električnog Macana, uključuju električni model Cayenne te modele iz serije 718. Prema dosadašnjim glasinama, prvo možemo očekivati Cayenne s električnim motorima, i to već krajem ove ili početkom sljedeće godine, dok bismo modele 718 Boxter i Cayman trebali čekati malo duže - možda čak i do 2027. godine. Službeno datumi još nisu potvrđeni, tako da je moguće da to bude i kasnije.

Prema pisanju njemačkih medija, a koje su prenijeli na Electreku, Oliver Blume razmišlja o napuštanju pozicije izvršnog direktora Porschea te se posvetiti vođenju samo VW Grupe, dok bi upravljanje Porscheom trebao preuzeti netko drugi.

