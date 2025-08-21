Porsche zatvara veći dio podružnice za proizvodnju baterija

Njemački proizvođač sportskih automobila Porsche planira zatvoriti veći dio poslovanja svoje podružnice za proizvodnju baterija Cellforce, izvijestila je njemačka novinska agencija dpa u srijedu.

Prema informacijama koje je doznao dpa, ugasit će se gotovo 200 radnih mjesta. Za razliku od zaposlenika Porschea, radnicima u Cellforceu nije zajamčeno zaposlenje u okviru dogovora koje je s poslodavcem sklopio sindikat.

Zavod za zapošljavanje u sjeveroistočnom gradu Reutlingenu, u blizini Cellforceove središnjice, obaviješten je o masovnim otpuštanjima, prenose njemački mediji.

Izvršni direktor Porschea Oliver Blume obavijestio je vladu savezne države Baden-Württemberg o planiranom zatvaranju dijela poslovanja, izjavili su za dpa izvori upoznati sa situacijom.

Tvornica koju njemačka kompanija planira zatvoriti primila je državne poticaje u iznosu od 60 milijuna eura.

Glasnogovornica Porschea odbila je komentirati situaciju, a glasnogovornik vlade savezne države izjavio je da ne može komentirati interne razgovore.

Proizvodnju baterija visokih performansi Porsche je najavio sredinom 2021. No, u uvjetima oštre konkurencije na tržištu električnih vozila, uprava proizvođača luksuznih automobila u travnju je izvijestila da ne želi samostalno nastaviti poslovanje u podružnici za proizvodnju baterija, objavivši da traži ulagače.

Prema navodima tjednika Der Spiegel, zatvaranje Cellforcea drastičan je potez za Volkswagenovu podružnicu, koji će joj donijeti smanjenje vrijednosti od oko 295 milijuna eura.

Svi Porscheovi zaposlenici pozvani su na opći sastanak u ponedjeljak na kojem će im se obratiti izvršni direktor za razvoj Michael Steiner, izjavili su izvori iz sindikata.