Infinum je objavio kako je postao većinski vlasnik AMR CyberSecurityja, britanske tvrtke specijalizirane za kibernetičku sigurnost. Kako su istaknuli iz Infinuma, ovo je njihova druga akvizicija u 2025., nakon što su početkom godine preuzeli nizozemsku kreativnu agenciju Your Majesty.

Ističu kako tvrtka AMR CyberSecurity primarno posluje u UK te pruža širok raspon usluga iz područja kibernetičke sigurnosti klijentima iz raznih industrija – od telekomunikacija i financija do industrije obrane i nacionalne sigurnosti. Portfelj klijenata AMR-a uključuje Zoom, Anglian Water, English Heritage i Premier Lotteries Ireland. Tvrtka također posjeduje najvažnije certifikate i akreditacije u domeni kibernetičke sigurnosti, a direktor Martin Walsham član je izvršnog odbora UK CREST-a, priznatog međunarodnog udruženja koje predstavlja globalnu industriju kibernetičke sigurnosti.

Obje organizacije povezuju slične vrijednosti, odnos prema klijentima, te predanost razvoju sigurnih i pouzdanih digitalnih rješenja.

AMR CyberSecurity donosi specijalizirano znanje i iskustvo u jednom od najbrže rastućih područja današnjeg digitalnog svijeta, a Infinum ga nadograđuje vlastitim kibernetičkim, tehnološkim i poslovnim kapacitetima, istaknuo je Nikola Kapraljević, CEO Infinuma.

Kako broj kibernetičkih prijetnji raste, a regulative se postrožuju, organizacijama koje ulažu u razvoj digitalnih proizvoda sve je potrebniji partner koji može osigurati visoku razinu sigurnosti, precizno prepoznavanje prijetnji i prilagodbu regulativama poput NIS2. Ojačan akvizicijom AMR-a, Infinumov dosadašnji tim za kibernetičku sigurnost sada može pružiti još snažniju podršku, zaštitu i stručnost klijentima, kroz širi spektar sigurnosnih usluga, brže reakcije i koordinirano djelovanje gotovo 30 globalnih stručnjaka.

Akvizicija donosi i nove prilike za zaposlenike obje tvrtke. AMR-ov tim dobiva pristup većim i raznovrsnijim projektima te podršci Infinumove inženjerske, dizajnerske i poslovne infrastrukture, dok zaposlenici Infinuma dobivaju priliku za suradnju s akreditiranim stručnjacima za kibernetičku sigurnost i rad na naprednim sigurnosnim projektima.

Kako potražnja za stručnjacima iz područja kibernetičke sigurnosti ubrzano raste diljem svijeta, ovo partnerstvo osigurava da naši timovi ostanu u samom vrhu jednog od najvažnijih područja tehnološkog sektora, rekao je Martin Walsham, direktor AMR CyberSecuritya.

Podsjećaju kako je, u posljednje tri godine, Infinum uložio 11 milijuna eura u akvizicije. Kroz kredit EBRD-a i reinvestiranje vlastitih sredstava osigurano je dodatnih 15 milijuna eura za buduća preuzimanja u sljedeće dvije godine, kojima se planira financirati daljnji rast i razvoj kompanije.

Infinum ovom akvizicijom dodatno jača svoju poziciju na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, što je u skladu s našom strategijom rasta i diverzifikacije poslovanja. U idućim godinama očekujemo da će usluge kibernetičke sigurnosti činiti oko 10% naših globalnih prihoda, dodao je Kapraljević.