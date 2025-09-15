Za desetak godina možemo očekivati kako će dio poslova koji su danas uobičajeni u potpunosti nestati ili će ih obavljati samo mali broj ljudi, no do tada bi se mogla pojaviti neka nova radna mjesta za poslove koji još niti ne postoje. Jedino što je sigurno je da će na tržište rada radikalno utjecati umjetna inteligencija - na pozitivan, ali i na negativan način.

Pozitivno bi se primjena AI-a treba odraziti kroz bolju produktivnost i učinkovitost te s vremenom, dakle, na nove poslove koji su povezani s razvojem i implementacijom umjetne inteligencije. Što se negativnog utjecaja tiče, to je već svima dobro jasno i neki su ga već osjetili na svojoj koži te je riječ o otkazima. S vremenom možda i masovnim te bi AI mogla uništiti cijele industrije.

Što će biti s programerima?

Do sada se puno govorilo o otpuštanjima i u kojoj će industriji biti najgore, a tijekom intervjua s Tuckerom Carlsonom, svoje viđenje utjecaja AI-a na tržište rada iznio je Sam Altman. On je objasnio i koja je prva industrija koja će nastradati zbog primjene umjetne inteligencije. Uvjeren sam da će jako puno zaposlenika u korisničkoj podršci koja usluge pružaju putem telefona i računala, da će ti ljudi izgubiti svoje poslove i njih će bolje obavljati umjetne inteligencija, objasnio je Altman.

Još jedna industrija koju je spomenuo jest programiranje. Već sada AI ima veliki utjecaj na programiranje te su developeri koji koriste ovu tehnologiju značajno produktivniji, no niti on nije siguran što će biti za pet ili deset godina, odnosno hoće li u ovoj industriji broj zaposlenika rasti ili (značajno) pasti.

Nije tako neuobičajeno

No CEO OpenAI-a naglasio je i kako takva situacija nije neuobičajena u povijesnom kontekstu. Prema nekim podacima, oko 50 posto poslova se značajno mijenja tijekom nekoliko generacija, možda svakih 75 godina. Kada je u pitanju AI, on smatra kako postoji jedna velika razlika, a to je u vremenskom razdoblju u kojem dolazi do promjena. U prošlosti te su promjene bile sporije i trajale su desetljećima, dok bi ih umjetna inteligencija mogla značajno ubrzati. Puno toga dogodit će se u kratkom razdoblju, no s druge strane, on ipak vjeruje kako ta promjena ipak neće biti dramatično različita u odnosu na povijesni prosjek.

Govoreći o zanimanjima u kojima ne treba strahovati od umjetne inteligencije i tehnologije, posebno je spomenuo njegovatelje jer ljudi žele duboku povezanost s osobama, a ne chatbotovima.

O budućnosti tržišta rada do sada su svoje viđenje iznijeli brojni stručnjaci, a posebno je zanimljivo razmišljanje Adama Dorra iz think tanka RethinkX koji smatra kako će do 2045. godine nestati poslovi koje obavljaju ljudi. On je u prvi plan stavio robotiku te smatra kako će zbog naprednih robota tada ljudski zaposlenici izgledati poput konja u doba automobila ili tradicionalnih kamera u doba digitalne fotografije.

Izvor: Business Insider

