Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini

S obzirom na to da se tržište rada mijenja velikom brzinom, teško je reći što će za pet ili deset godina raditi današnji studenti. Jedino je sigurno kako će stvari biti radikalno drukčije zbog utjecaja umjetne inteligencije te da će brojni poslovi - nestati. Realna je mogućnost, dakle, da osobe koje se danas na fakultetima pripremaju za određeno zanimanje, neće moći pronaći posao u svojoj struci jer takva vrsta posla više neće postojati. Barem ne za ljude.

Nedavno je tako CEO Anthropica Dario Amodei upozorio na krvoproliće na tržištu rada, pri čemu je posebno naglasio opasnost koju AI predstavlja za početne pozicije na uredskim, administrativnim i intelektualnim pozicijama, dakle za pozicije na kojima se inače zapošljavaju osobe koje su tek završile fakultet i nemaju radnog iskustva.

Da sada imam 22 godine…

No ne misle svi isto poput Amodeija koji smatra da su mladi, odnosno njihovi poslovi najugroženiji od utjecaja tehnologije. Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman na situaciju gleda potpuno drukčije. Da sada imam 22 godine i završavam fakultet, osjećao bi se kao najsretnije dijete u cijeloj povijesti, komentirao je u jednom nedavnom intervjuu objavljenom na YouTubeu.

Mladi će biti dobro, prenijeli su njegovo razmišljanje na Business Insideru, no Altmana brine druga populacija - oni malo stariji: Zabrinutiji sam oko toga što to znači ne za 22-godišnjake, već za osobu staru 62 godine koja se ne želi prekvalificirati ili kako god to političari nazivaju, a nitko to ne želi.

Iako je jasno kako se svi trebaju prilagoditi novim uvjetima i tehnološkoj revoluciji, situacija nije ista za mlade koji su u naponu snage i spremni su na inovacije i prilagodbe i za one koji su zašli u sedmo desetljeće te su na nekoliko koraka do mirovine. Njima se puno teže prilagoditi i pitanje je kako će oni proći na tržištu rada u situaciji u kojoj AI može brže i jeftinije obavljati njihov posao.

Sve će biti jednostavno bolje

Kada je u pitanju tržište rada, u prvom planu ne trebaju biti samo otkazi, već Altman smatra kako ova tehnologija predstavlja snažan trenutak za one koji žele iskoristiti priliku. Nikada nije bilo bolje vrijeme za stvaranje nečeg potpuno novog, za inovacije i pokretanje kompanija, objasnio je šef OpenAI-a rekavši kako se ne bi iznenadio ako se jednom pojavi kompanija sa samo jednim zaposlenikom čija će vrijednost iznositi milijardu dolara.

Što se tiče budućnosti, odnosno razdoblja od deset godina, kada mladi završe fakultet - ako tada budu uopće išli na fakultet, Altman vjeruje kako bi oni mogli krenuti na misiju istraživanja Sunčeva sustava ili raditi neki potpuno novi, uzbudljiv i odlično plaćen posao. Sve će biti jednostavno bolje, objasnio je dodavši kako će mladi tada sa sažaljenjem gledati na naše današnje “dosadne poslove”.

Izvor: Business Insider

