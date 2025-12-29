Nadzvučnu tehnologiju navikli smo vidjeti u zrakoplovnoj industriji, no jedna američka tvrtka pronašla je novi industrijski smijer za tu tehnologiju - infrastrukturu za umjetnu inteligenciju. Američka tvrtka Boom Supersonic sada primjenjuje tehnologiju razvijenu za nadzvučni let na rastuće energetske potrebe AI podatkovnih centara.

Boom Supersonic objavio je na svojim web stranicama potvrđeni portfelj narudžbi vrijednosti veće od 1,15 milijardi eura za Superpower, svoju industrijsku plinsku turbinu, te imenovao Crusoe, američku tvrtku specijaliziranu za energetsku infrastrukturu za podatkovne centre umjetne inteligencije, kao prvog kupca tog proizvoda.

Superpower je plinska turbina snage 42 megavata koja se temelji na istoj jezgri pogonske tehnologije koja pokreće Boomov nadzvučni zrakoplovni motor Symphony. Sustav je projektiran za dugotrajan rad pri visokoj snazi u ekstremnim toplinskim uvjetima te zadržava puni nazivni učinak bez uporabe vode. Ta je značajka usmjerena na rješavanje izazova s kojima se susreću veliki podatkovni centri za umjetnu inteligenciju u toplim i sušnim područjima.

Crusoe je naručio 29 turbina Superpower za opskrbu energijom svojih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Nadzvučna tehnologija je akcelerator, naravno za brži let, ali sada i za umjetnu inteligenciju, rekao je Blake Scholl, osnivač i glavni izvršni direktor Boom Supersonica.

Ponosni smo što blisko surađujemo s Boomom kao prvi kupac Superpowera, inicijative koja se u potpunosti podudara s Crusoeovim energetskim pristupom izgradnji infrastrukture za umjetnu inteligenciju budućnosti, izjavio je pak Chase Lochmiller, suosnivač i glavni izvršni direktor Crusoea.

Boom sada planira povećati godišnju proizvodnju turbina na više od četiri gigavata kapaciteta do 2030. godine.