Za razliku od dosadašnje politike nulte tolerancije na neuspjeh pri lansiranju raketa u svemir, kineske privatne svemirske tvrtke sada otvoreno testiraju i javno griješe.

Pekingška tvrtka LandSpace napravila je početkom prosinca nacionalni presedan, neuspješnim letom višekratno uporabljive rakete. Misija je uključivala raketu Zhuque-3, osmišljenu kao konkurenta SpaceX-ovu Falconu 9 i kao temelj buduće kineske jeftinije i višekratno uporabljive lansirne platforme.

SpaceX može gurati proizvode do krajnjih granica pa čak i u neuspjeh, brzo prepoznajući ograničenja i unaprjeđujući sustav u idućim verzijama, rekao je Dai Zheng, glavni konstruktor rakete Zhuque-3, za državnu televiziju CCTV nakon inauguralnog leta rakete, prenosi agencija Reuters. Dai je rekao da je 2016. napustio Kinesku akademiju za tehnologiju lansirnih vozila kako bi se pridružio LandSpaceu, nadahnut SpaceX-ovim fokusom na višekratnu uporabu i vlastitom ambicijom da razvije kineski ekvivalent tom američkom gigantu u komercijalnim lansiranjima u svemir.

"Učenje, a ne imitacija"

LandSpace otvoreno priznaje da proučava provjerena rješenja.

Falcon 9 je uspješna konfiguracija potvrđena inženjerskim testiranjima.Nakon što smo ga proučili, prepoznali smo njegovu racionalnost. To je učenje, a ne imitacija. Nazvati Zhuque-3 "kineskim Falconom 9", mislim da je vrlo velika pohvala, rekao je Dong Kai, zamjenik glavnog konstruktora Zhuque-3 u podcast-intervjuu prošloga tjedna.

Kineski državni svemirski program tradicionalno je izbjegavao javno govoriti o neuspjelim lansiranjima. Taj se pristup sada mijenja. Državni mediji nedavno su izvijestili o dva neuspješna pokušaja povratka višekratno uporabljivih raketa, uključujući jedan državni projekt, samo nekoliko tjedana nakon prvog leta rakete Zhuque-3.

LandSpace je ovog mjeseca također omogućio Reutersu obilazak svoje tvornice motora. Dai je usporedio vlastita financijska ograničenja s resursima SpaceX-a. Za nas to zasad nije moguće, rekao je za CCTV i dodao da se to sad ipak mijenja nabolje.

Vjerujem da je naša država to prepoznala, dopuštajući tržištima kapitala da podupiru tvrtke u područjima poput komercijalnih svemirskih letova, istaknuo je.

Elon Musk je još u listopadu javno komentirao kineski razvoj višekratnih raketa, nakon što je pogledao snimke Zhuque-3.

Dodali su elemente Starshipa, poput uporabe nehrđajućeg čelika te pogona na metan i tekući kisik, na arhitekturu Falcona 9, što bi mu omogućilo da nadmaši Falcon 9. Ali Starship je u posve drugoj ligi, rekao je Musk.

LandSpace planira novo lansiranje nakon nauspjelog povratka donjeg segmenta rakete na lansirnu, gdje se se planirano paljenje motora za slijetanje nije aktiviralo tri kilometra iznad tla, što je prepreka s kakvom se i SpaceX već ranije suočio.

