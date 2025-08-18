SpaceX otkrio zašto su propala posljednja dva lansiranja Starshipa

SpaceX se priprema za 10 probni let svog raketnog sustava Starship, nakon što su dobili zeleno svjetlo za lansiranje od Federalne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

Prema najavama iz SpaceX-a, Starship bi trebao biti lansiran najranije u nedjelju, 24. kolovoza. No, hoće li i kad biti lansiran ponajprije ovisi o tome hoće li sama raketa biti spremna, ali i hoće li vremenski uvjeti dopustiti lansiranje.

Jer, kao i kod svih prethodnih lansiranja Starshipa, ova raketa visoka 123 metra trebala bi poletjeti iz Starbasea u Teksasu.

Ovaj 10. testni let trebao bi dati odgovore na to jesu li inženjeri SpaceX-a riješili tehničke probleme koji su mučili prethodne Starship rakete. Naime, Starship je do sad imao četiri neuspješna probna leta te eksploziju i potpuno uništenje još jedne Starship rakete tijekom zemaljskog testiranja u lipnju.

U SpaceX-u su kao najvjerojatniji uzrok kvara na Starshipu tijekom leta u svibnju detektirali neispravan difuzor sustava za tlačenje glavnog spremnika goriva, koji se nalazi na prednjoj kupoli primarnog spremnika metana Starshipa. Difuzor je, ističu u službenom izvještaju, otkazao nekoliko minuta nakon lansiranja, što je dovelo do pada tlaka u glavnom spremniku i porast tlaka u nosnom konusu broda pa je raketa kompenzirala ispuštanjem zraka iz nosnog konusa. No, curenje goriva preopteretilo je Starshipov sustav kontrole položaja. Zbog toga je raketa dobila naredbu da ispusti svog gorivo i sruši se u Indijski ocean. Sad su, istaknuli su iz SpaceX-a, redizajnirali taj dio kako bi bolje usmjerili komprimirani plin u glavni spremnik goriva, što bi trebao riješiti ovaj problem.

Kad je Starship eksplodirao na poligonu za testiranje u lipnju, u SpaceX-u ističu, vjerojatno je došlo do oštećenja spremnika dušika pod visokim tlakom unutar Starshipovog prostora za teret. Ponavljanje takvog problema trebalo bi se izbjeći radom na nižim tlakovima.

Zabrinjava što su svi ovi neuspjesi zabilježeni ove godine, nakon što su tijekom 2024. godine sa svakim novim testnim letom pomicali granice uspjeha.

Neuspjesi koji su se zaredali, poremetili su planirani razvoj koji zagovara Elon Musk, a koji predviđa da Starship bude spreman za lansiranje na Mars već krajem sljedeće godine. Ovako će dva cilja, koja su planirali ostvariti ove godine - spašavanje i ponovna upotreba gornjeg dijela rakete te punjenje gorivom druge rakete u orbiti, što bi bilo po prvi put u povijesti svemirskih letova, ipak morati prebaciti na sljedeću godinu.

I dok u SpaceX-u pokušavaju riješiti probleme, iz NASA-e ih pritišču da što prije osposobe Starship jer je upravo tu raketu NASA odabrala kao lunarni lander namijenjen za program Artemis, povratak ljudi na Mjesec.

Uspješan 10. probni let vratio bi SpaceX-u potrebno samopouzdanje za daljnji razvoj raketa.

Kako ističu, najvažniji cilj 10. probnog leta bit će prikupljanje informacija o tome kako reagiraju različiti materijali toplinskog štita broda na ponovni ulazak u atmosferu. Osim toga, trebali bi postaviti simulator svemirskih letjelica koji oponašaju Starlink sljedeće generacije. Također, u planu je i kontrolirano spuštanje potisnika "Super Heavy" u Meksički zaljev.

Svaka naučena lekcija, i kroz let i kroz zemaljska ispitivanja, nastavlja izravno utjecati na dizajn za sljedeću generaciju Starshipa i Super Heavyja, poručuju iz SpaceX-a dok pripremaju novi testni let.