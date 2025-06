“Društvo se mora pripremiti”: Šef poznate tehnološke tvrtke najavio teško razdoblje

Tijekom posljednjih tjedana šefovi nekih tehnoloških kompanija više su puta upozorili na opasnost od umjetne inteligencije, prvenstveno na njen potencijalno negativan utjecaj na tržište rada. Otpuštanja zbog AI-a nisu mit i već se događaju u kompanijama diljem svijeta, a za pretpostaviti je kako će se implementacija ove tehnologije, paralelno s otpuštanjima ljudi ili stopiranjem zapošljavanja, nastaviti i u budućnosti.

Ljudi ispred tehnologije: Najavio je fokus na AI i otpuštanja, no nije očekivao jednu stvar

Na to je nedavno upozorio Daniel Amodei, bivši zaposlenik OpenAI-a i sadašnji CEO Anthropic AI-a koji je pozvao političare i direktore da ne uljepšavaju trenutačnu situaciju jer se na tržištu rada sprema, kako je to rekao - krvoproliće. To se prvenstveno odnosi na širok spektar tzv. white collar poslova, tj uredske, administrativne i intelektualne poslove u kojima bi AI, pogotovo za neke početničke pozicije, mogla izbrisati čak polovicu radnih mjesta.

Nažalost, ne vidim kako bi to mogli izbjeći

Nisu ugrožene samo početničke, nego manje-više sve pozicije, a kako je na to u jednom podcastu prošlog tjedna upozorio CEO švedske Klarne, to bi na kraju moglo dovesti do - recesije. Prema njemu, otkazi, odnosno smanjenje zapošljavanja na brojnim pozicijama (od administratorskih pozicija preko računovođa do IT stručnjaka) obično dovodi do recesije, što možemo očekivati i sada.

Nažalost, ne vidim kako bi to mogli izbjeći, s onim što se događa s tehnološke perspektive, komentirao je Sebastian Siemiatkowski.

A da bi AI mogla zamijeniti ljude, no da su ljudi i dalje bolja radna snaga, možemo vidjeti upravo na primjeru njegove tvrtke. Klarna je počela intenzivno koristiti ovu tehnologiju te se Siemiatkowski prvo pohvalio kako njihovi AI chatbotovi mogu obavljati posao čak 700 ljudi pa su počeli otpuštati, odnosno prestali su zapošljavati ljude tako da se broj zaposlenih značajno smanjio. Nedavno je ipak promijenio mišljenje te je rekao kako razina zadovoljstva korisnika s AI-jem nije na odgovarajućem nivou tako da će ponovno okrenuti - ljudima. Naravno, AI će i dalje odgovarati na upite korisnika, no naglasio je kako će, za one koji žele iskustvo ljudske korisničke podrške, zaposlenici Klarne i dalje biti dostupni.

Ljude je zamijenio umjetnom inteligencijom, a sada se boji da bi i on zbog AI-a mogao ostati bez posla

Također, nedavno je spomenuo i kako će koristiti ljude kao dio “VIP korisničke podrške”, odnosno oni koji budu plaćali više, imat će mogućnost razgovarati s ljudima, a ne umjetnom inteligencijom.

Dok su mnogi pesimisti, a Siemiatkowski kaže kako on želi biti iskren i reći ono što misli kako bi se društvo moglo pripremiti, neki poput Sundara Pichaija su prilično optimisti. Šef Alphabeta i Googlea tako vjeruje kako nema straha od otkaza zbog AI-ja, jer će zbog ove tehnologije u biti samo porasti potražnja za zaposlenicima.

Izvor: Business Insider