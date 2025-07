Tesla mora vratiti novac kupcu: Model S Plaid otkazao već u prvom zavoju

Tesla je izgubila sudsku bitku u Norveškoj zbog kvara kočnica na njihovom Modelu S Plaid, na trkaćoj stazi.

Što se dogodi kad automobil konstruiran za brzinu ne izdrži ni prvi zavoj na stazi? U Norveškoj, to dovodi do sudske presude i sudskog naloga za otkup vozila upućenog proizvođaču.

Vilhelm Dybwad, vlasnik Tesle Model S Plaid i član norveškog entuzijastičkog kluba Amcar, odvezao je svoj automobil na Rudskogen Motorcenter, zahtjevnu stazu koju je projektirao F1 arhitekt Hermann Tilke. Nakon samo jednog zagrijavajućeg kruga, njegov električni automobil od 1020 konjskih snaga odmah je zakazao.

Serijske kočnice su užasne, neadekvatne i krajnje opasne za bilo kakvu vožnju po stazi. Dobili smo poruku o grešci da su kočnice prevruće dok smo kočili za prvi zavoj (nakon zagrijavajućeg kruga) na Rudskogen Motorcenteru, napisao je Dybwad u e-poruci za portal The Drive.

Prvi zavoj na Rudskogenu zahtijeva snažno kočenje zbog uzlaznog nagiba, a slijede ga brze ravnice i uski zavoji. Tehnički odbor kluba ponovno je simulirao incident s iskusnim vozačem i svjedočio istom problemu s kočnicama. Njihovi nalazi, potvrđeni neovisnim testiranjem, predstavljeni su lokalnom norveškom sudu.

Potvrđeno obmanjujuće oglašavanje

Tesla je u reklamama prikazivala Model S Plaid kako vozi po trkaćim stazama uz tvrdnju da može kontinuirano voziti krugove bez smanjenja performansi. No, Okružni sud u Oslu zaključio je da se radi o kršenju norveškog Zakona o zaštiti potrošača. Tesla je tvrdila da su keramičke kočnice bile opcija, ali one nisu bile dostupne sve do deset mjeseci nakon Dybwadove kupnje.

Sud je naložio Tesli da Dybwadu isplati 113.200 eura te da pokrije njegove pravne troškove od 24.740 eura. Tesla može podnijeti žalbu, ali, kako je izjavio Dybwadov odvjetnik za Nettavisen, sigurni su u presudu. Odlukom suda kupoprodaja tog automobila je poništena.