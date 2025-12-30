Klimatske promjene uzrokovale su da su mnogi ekstremni vremenski događaji postali vjerojatniji ili da su se jače manifestirali, navodi se u izvješću inicijative World Weather Attribution (WWA) objavljenom u utorak.

Globalno zatopljenje već dovodi milijune ljudi do granica njihove sposobnosti prilagodbe, kaže WWA u svom godišnjem izvješću za 2025.

Svake godine rizici klimatskih promjena postaju sve manje hipotetski, a sve brutalnija stvarnost, kaže Friederike Otto, profesorica znanosti o klimi u Centru za politiku zaštite okoliša na Imperial Collegeu u Londonu i suosnivačica World Weather Attributiona.

Tim je izbrojao 157 ekstremnih vremenskih događaja u 2025. - 49 poplava, 49 toplinskih valova, 38 oluja, 11 šumskih požara, sedam suša i tri hladna vala.

Događaji se uključuju na popis tek kada premaše određeni prag, na primjer, kada prouzrokuju više od stotinu smrtnih slučajeva, zahvate više od milijun ljudi, ili ako se proglasi nacionalna ili regionalna katastrofa.

WWA tim je detaljno analizirao 22 od 157 događaja, utvrdivši da je za njih 17 bilo vjerojatnije da će postati ili su već postali ozbiljniji zbog klimatskih promjena. Za samo pet vremenskih događaja - ekstremnih pljuskova - rezultati su bili nejasni.

Među ostalim događajima bio je sedmodnevni toplinski val u veljači u Južnom Sudanu s temperaturama do 40 stupnjeva Celzijusa. Prema analizi, temperature bi dosegle najviše 36 stupnjeva bez klimatskih promjena.