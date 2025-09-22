Za budućnost Tesle, naglasio je to Musk više puta, važne su samo dvije stvari. Jedna je robotika, a druga autonomija tako da sami automobili i njihova prodaja u biti i nisu toliko važni. Umjesto prodaje vozila, Tesla namjerava zarađivati od svog robotaksi servisa, a iako su predstavili svoje prvo vozilo u kojem nema volana i papučica za gas i kočnicu i njime može upravljati samo računalo, proći će još vremena prije nego krene testiranje takvih automobila.

Ipak, nakon godina velikih i ambicioznih najava, Muskova vizija robotaksija ipak se pomakla s mrtve točke te je prije nekoliko mjeseci u Austinu počelo testiranje Modela Y s autonomnom tehnologijom. Na početku, u automobilima ipak moraju sjediti vozači spremni za reakciju i preuzimanje volana, ako se to pokaže potrebnim.

Dugogodišnje najave

Musk takvu tehnologiju koja će omogućiti potpuno autonomno upravljanje najavljuje godinama pa je tako još 2016. najavio kako će Tesla za godinu dana moći u potpunosti autonomno odvoziti putovanje između New Yorka i Los Angelesa. Prošlo je 8 godina, no ta se najava nije realizirala, no dvojica investitora u ovu tvrtku i influencera ipak su odlučila testirati može li Tesla s tehnologijom FSD (Full Self Driving - usprkos imenu, nije riječ o potpunoj autonomnoj tehnologiji te vozači uvijek moraju nadgledati automobil) bez intervencije vozača uistinu uspjeti odvoziti dionice između dvije američke obale.

Njihov plan bio je malo manje ambiciozan u odnosu na putovanje između dva najpoznatija američka grada te su s Teslinim Modelom Y (na kojem je instalirana posljednja verzija FSD-a) planirali odvoziti dionicu između Jacksonvillea i San Diega.

Kako su prošli možete vidjeti u priloženom videu. Njihova vožnja završila je već nakon stotinjak km jer je Tesla udarila u nekakvu metalnu krhotinu koja se nalazila na cesti. Iako bi očekivali da će tehnologija prepoznati tu prepreku, vozilo nije reagiralo te je jednostavno prešlo preko nje. Rezultat - slomljeni nosač stabilizatora i oštećene komponente ovjesa, a vozilo također izbacuje brojna upozorenja.

Potreban je nadzor

Kako se može vidjeti na videu, nije riječ o nekakvom sitnom komadu metala na cesti tako da je prilično iznenađujuće da tehnologija nije prepoznala ili upozorila vozače na prepreku na putu. Također, nevjerojatna je reakcija osobe koja sjedi iza volana - iako ga je suputnik na vrijeme upozorio na prepreku, on nije reagirao i zaustavio automobil ili barem zaobišao tu prepreku. Imao je preveliko povjerenje u Teslinu autonomnu tehnologiju te nije htio dodirnuti volan jer je cilj putovanja bio da automobil prijeđe put bez intervencije vozača.

To se pokazalo velikom greškom te je jedna osoba u komentaru ispod videa na YouTubeu napisala kako postoji razlog zašto je riječ o tehnologiji koja se mora koristiti - “pod nadzorom”.

