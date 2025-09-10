Godinama je Elon Musk tvrdio da će Teslini automobili imati potpuno autonomnu vožnju. No, iako je rok za ostvarivanje takve vožnje probijen već nekoliko puta, Teslini automobili i dalje trebaju ljudskog vozača za upravljačem.

Sada portal Electrek piše kako je Tesla potiho promijenila način na koji definira "potpuno autonomnu vožnju". To zvuči kao da odustaje od obećanja da će njihovi automobili voziti bez ljudske pomoći.

Zanimljivo, promjena je "skrivena" u dokumentu u kojem se opisuje potencijalan i nečuven paket naknada za Elona Muska, vrijedan milijun dolara, a koji je nedavno predan na odobrenje Komisiji za vrijednosne papire. U njemu se navodi kako Muskova financijska nagrada za vođenje Tesle ovisi ponajprije o ispunjavanju visoko postavljenih ciljeva. Jedan od njih - 10 milijuna aktivnih pretplata na FSD.

FSD je kratica za "potpuno autonomnu vožnju" i označava Teslin softver za vožnju koji se nudi kupcima. No, unatoč nazivu, on nije potpuno autonoman, već zahtijeva da vozač u svakom trenutku bude spreman preuzeti kontrolu nad vozilom. Takva autonomija se inače označava razinom 2, a potpuno autonomna vožnja imala bi razinu 5.

Jasno je da Tesla još imaš puno posla da bi ostvarila takav tehnološki cilj. No, način na koji spomenuti dokument definira FSD toliko je nejasan, da se čini kako ni u Tesli nisu sigurni što točno misle pod tim pojmom. Ali značajno je da se ne spominje razina automatizacije.

FSD označava napredni sustav vožnje, bez obzira na korišteni marketinški naziv, koji je sposoban obavljati transportne zadatke koji pružaju autonomnu ili sličnu funkcionalnost u određenim uvjetima vožnje, stoji u tom dokumentu.

U Electreku ističu kako je opis toliko širok, da bi i Teslina trenutna verzija FSD-a mogla zadovoljiti ovu definiciju i tako omogućiti Musku unosnu zaradu.

Osim toga, promjena definicije dolazi u momentu kad se Tesla nalazi u središtu nekoliko tužbi zbog prometnih nesreća koje su se dogodile dok je bio uključen "autopilot".

Znači li promjena definicije, u kombinaciji s promjenom naziva iz "Potpuno samostalne vožnje" u "Potpuno samostalnu vožnju (s nadzorom)" odnosno "Inteligentnu potpomognutu vožnju" (u Kini), da Tesla smanjuje svoje ambicije ili jednostavno ne želi više biti izložena tužbama i stalnim istragama regulatora?

Što god bilo u pozadini ove odluke jasno je da se Muskove pompozno objavljivane najave o "autonomnim" automobilima baš i neće tako skoro ostvariti. A to ne ulijeva baš povjerenje ni u Teslin sustav robotaksija koji je pokrenut ovog ljeta.

Izvor: Electrek