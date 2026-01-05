Za brojne poslovne korisnike na početku ovog stojleća jedan od nezaobilaznih alata, a za neke čak i statusnih simbola bio je - BlackBerry. Telefoni kanadske kompanije Research In Motion (kasnije su promijenili ime u BlackBerry) bili su popularni i prepoznatljivi, osim zbog svog mail servisa i zbog - tipkovnice. Tada je većina telefona imala brojčanu tipkovnicu, no BlackBerryji su imali punu QWERTY tipkovnicu. Dakle, kao i na današnjim telefonima, ali to su bile fizičke tipke s kojima je pisanje mailova i poruka bilo puno brže.

Nakon pojave iPhonea BlackBerry (kao i npr. Nokia) nije se prilagodio novim vremenima u kojima su fizičke tipkovnice otišle u povijest, a prednjim dijelom uređaja dominirao je ekran te je kompanija s vremenom pala u zaborav. A s njom i fizičke tipkovnice.

Povratak fizičke tipkovnice

Uoči otvaranja najvećeg tehnološkog sajma na svijetu u Las Vegasu (CES), kompanija Clicks (poznata po svojim dodatnim tipkovnicama za pametne telefone) predstavila je svoj pametni telefon Communicator na kojem je u fokusu fizička tipkovnica kakve smo u prošlosti viđali upravo na BlackBerryjevim telefonima.

Iz Clicksa kažu kako je njihov uređaj namijenjen korisnicima koji telefone primarno koriste komunikaciju te bi im njihov uređaj trebao pomoći da se više fokusiraju na pisanje i slanje poruka i mailova, a manje na besciljno skrolanje kao na današnjim pametnim telefonima.

Telefon dolazi s ekranom dijagonale 4,03 inča i pokreće ga Android 16. Ima podršku za 5G, bateriju kapaciteta 4000 mAh, standardni 3,5mm priključak za slušalice, fizički prekidač za isključivanje zvuka, senzor za otiske prstiju te, naravno, punu QWERTY tipkovnicu. Sa stražnje strane se nalazi 50MP kamera s optičkom stabilizacijom, dok je na prednjoj strani smještena 24MP kamera za snimanje selfija.

Treba spomenuti i prilagodljivu LED tipku za obavijesti koja može svijetliti različitim bojama za određene kontakte ili aplikacije te centar za poruke koji grupira poruke iz aplikacija na početnom ekranu.

Cijena telefona iznosi 499 dolara, no moguće ga je prednaručiti već sada te tako uštedjeti 200 dolara. Communicator, jasno, nije namijenjen masovnom tržištu te ne treba očekivati veliku navalu za ovim uređajem, no u Clicksu vjeruju kako i dalje postoji određena grupa ljudi kojima je veći užitak tipkati na fizičkoj, a ne virtualnoj tipkovnici i upravo njima je namijenjen ovaj uređaj.

