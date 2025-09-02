Kad dođe do prometne nesreće, glavna je zadaća otkriti tko je kriv. Moderni automobili morati će (a neki već jesu) biti opremljeni takozvanom "crnom kutijom" koja će bilježiti aktivnost i stanje automobila te bi trebala pomoći u otkrivanju svih činjenica u slučaju prometne nesreće.

No, neki automobili, poput Teslinih, već imaju nešto slično, zahvaljujući velikom broju računalnih komponenti koje su ugrađene u vozila.

I dok je Tesla, u većini slučajeva, svojim korisnicima rado davala pristup tim podacima ne bi li dokazali svoju nevinost na sudu, u jednom slučaju prometne nesreće iz 2019. godine, tvrdili su da tih podataka - nema.

Kako piše The Washington Post, radi se o suđenju za izazivanje prometne nesreće u kojoj je sudjelovala Tesla s uključenim autopilotom. Prema podacima sa suđenja, vozače Tesle je uključio Autopilot kako bi dohvatio pametni telefon koji mu je pao u automobilu. U sljedećem trenutku, Tesla se zaletila u pick-up vozilo na raskrižju. U to je nesreći jedna osoba poginula, a druga bila teško ozlijeđenja. No, zanimljivo je kako su iz Tesle, koja je inače veoma brza u davanju podataka svojim korisnicima kako bi dokazali da Autopilot nije kriv, ovaj put tvrdila da tih podataka - nema.

Prvo su rekli kako nemaju te podatke na svojim serverima, a poslije kako su ih "izgubili".

No, jedan je haker, kojeg su obitelji poginule djevojke i ozlijeđenog mladića angažirale da pregleda podatke na čipu iz Tesle, dokazao da su podaci cijelo vrijeme bili dostupni i da ih je Tesla zapravo skrivala.

Kako je objavio The Washington Post, haker "Greentheonly" podijelio je na platformi X vrijedne podatke o spornoj prometnoj nesreći iz 2019. u kojoj je sudjelovao Teslin Model S. Ne samo da je izvukao podatke o kretanju vozila, već je uspio doći i do videa nekoliko sekundi prije same nesreće, koji pokazuju da Tesla nije suporila ni reagirala na prometne znakov.

Haker je uspio pokazati da su podaci iz trenutka nesreće bili učitani na Tesline servere te da kopija koja je bila u automobilu dobila oznaku "za brisanje". Također, tijekom suđenja je istaknuto kako je "netko u Tesli preuzeo inicijativu da obriše tu kopiju" u središnjoj bazi podataka.

Nakon što je haker ipak došao do podataka, Teslin odvjetnik je prvo tvrdio da nemaju te podatke, a onda rekao da su "zahvalni što su nađeni jer se radi o izuzetno vrijednim podacima".

Upravo su ti podaci, koje je haker otkrio, pridonijeli povijesnoj presudi protiv Tesle prema kojoj moraju isplatiti 243 milijuna dolara odštete vozaču drugog automobila koji je u nesreći teško ozlijeđen, a njegova je djevojka poginula.

Iz Tesle su poručili da je presuda pogrešna i da planiraju uložiti žalbu, s obzirom na „značajne pravne pogreške i nepravilnosti na suđenju“.

Ovo je svojevrsni pionirski slučaj, rekao je za The Washington Post, Fred Lambert, glavni urednik stranice Electrek, koja je ranije izvijestila o sporu oko podataka. Lambert je rekao da vjeruje da je Teslino rukovanje podacima odigralo ulogu u ishodu tužbe, dodajući da se slučaj mogao odvijati drugačije „da su ovo mogli malo duže odugovlačiti ili da tužitelj nije uspio klonirati računalo autopilota na vrijeme“.

"Greentheonly" napomenuo je kako njegov posao postaje sve teži, jer Tesla pooštrava kontrolu nad pristupom podacima o nesrećama vozila.

Da se danas dogodi ovakva nesreća, ne bi mogao izvući podatke, rekao je.

Presuda u ovom slučaju potaknula je podizanje tužbi u još nekoliko slučajeva u kojima je Tesla tvrdila da nema podataka o automobilu u trenutku nesreće. Tužitelji se nadaju da bi se podaci ipak mogli "pronaći" i tako razriješiti neke od slučajeva koji čekaju godinama.