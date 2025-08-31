Početkom ovog mjeseca porota na Floridi proglasila je Teslu djelomično odgovornom za prometnu nesreću iz 2019. godine u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena. Do nesreće je došlo kada je vozač Tesle tražio mobitel koji je pao na pod njegovog automobila, dok je vozilom upravljao “Autopilot”, odnosno tehnologija asistencije u vožnji. Tesla se zabila u parkirani automobil, pri čemu su nastradale spomenute dvije osobe koje su se nalazile u blizini.

Iako je, dakle, riječ samo o asistentu te vozač uvijek mora paziti na upravljanje vozilom i na njemu je sva odgovornost, Tesla se više puta našla na udaru kritika kako s imenom “Autopilot” zavaravaju korisnike koji misle da tehnologija zaista može u potpunosti prepustiti upravljanje automobilom.

Autopilot nije upozorio vozača

U tužbi se, među inim, tvrdi kako ova tehnologija u spomenutom slučaju nije upozorila vozača na opasnost na cesti te nije aktivirala kočnice. Zbog toga je porota proglasila kompaniju djelomično krivom te su donijeli odluku o isplati odštete veće od 200 milijuna dolara.

Iz Tesle su krajem ovog tjedna poslali zahtjev sudu u kojem traže donošenje nove odluke koja će ih razriješiti krivnje, traže novo suđenje ili smanjenje odštete. Iz Muskove tvrtke tvrde kako je ta odluka u suprotnosti sa zdravim razumom te smatraju kako je sva krivnja jedino i isključivo na - vozaču. Proizvođači automobila ne mogu osigurati svijet od štete uzrokovane nepromišljenim vozačima, stoji u izjavi Tesle.

Lažno predstavljanje tehnologije

S tim se, naravno, ne slaže Brett Schreiber, odvjetnik žrtava. On na ovaj Teslin zahtjev gleda kao na samo još jedan primjer Muskova nepoštivanja ljudskog gubitka zbog njihove neispravne tehnologije. Objasnio je kako je porota čula sve činjenice i na temelju njih došla do ispravnog zaključka kako krivicu snose i vozač i Tesla, a da je jedan od ključnih razloga upravo “Autopilot” te lažno predstavljanje mogućnosti ove tehnologije. Zbog svega navedenog, uvjeren je da se sudska odluka neće promijeniti te da će Tesla morati platiti spomenutu odštetu.

Iz Tesle kažu kako je odvjetnik žrtava poroti predstavio brojne “štetne, ali nebitne dokaze”, uključujući i neke izjave Elona Muskate da u biti ne postoje čvrsti dokazi Tesline krivnje koji bi opravdali tako veliku odštetu.

Ovo nije prvi slučaj tužbe protiv Tesle zbog prometnih nesreća u kojima su sudjelovali njihovi automobili s aktiviranim autopilotom. Dok je prošle godine kompanija postigla nagodbu oko jedne nesreće iz 2018. godine, u drugoj tužbi vezanoj za prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama, porota je prije dvije godine donijela oslobađajuću presudu za Muskovu kompaniju.

Izvor: BBC