Komarce u pravilu nitko ne voli, no oni bi mogli skrivati neotkrivene ekološke tajne. Novo istraživanje američkog Sveučilišta Florida sugerira da njihova krv može ponuditi iznenađujuće potpuni pregled lokalne životinjske zajednice.

Kažu da je film Jurski park inspirirao novu generaciju paleontologa, ali mene je inspirirao da proučavam komarce, kaže entomolog Lawrence Reeves u prioćenju objavljenom na stranicama spomenutog sveučilišta. Reeves, njegova kolegica entomologinja Hannah Atsma i njihov tim uhvatili su više od 50.000 komaraca, koji pripadaju 21 vrsti, na zaštićenom području od 10.900 hektara u središnjoj Floridi tijekom osam mjeseci.

Analizom krvi samo nekoliko tisuća ženki, otkrili DNK 86 različitih životinja, što predstavlja otprilike 80 posto vrsta kralježnjaka za koje je poznato da se njihovom krvlju hrane uhvaćeni komarci. Značajno je da je DNK ugroženih vrsta poput floridske pantere (Puma concolor couguar) i istočne krtice (Scalopus aquaticus) izostao u analizi uzoraka iz komaraca, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Reports.

Povezano istraživanje, koje je vodio biolog Sebastian Botero-Cañola i koje je objalvjeno u istom stručnom časopisu, pokazalo je da uzimanje uzoraka komaraca tijekom njihove najaktivnije faze daje rezultate usporedive s izravnim istraživanjima životinja, iako su izravna istraživanja bila učinkovitije tijekom sušnih razdoblja.

Praćenje biološke raznolikosti od ključne je važnosti za očuvanje, no terenska istraživanja su skupa, zahtijevaju puno rada i znanstvenu stručnost, ističu autori prvog od dva navedena istraživanja.

Potpuno sam svjestan prezira ljudi prema komarcima. To je prilično opravdano… Ali u svojim ekosustavima oni igraju važne uloge, a ovdje pokazujemo da mogu pomoći u praćenju drugih životinja, kako bi ih se očuvalo ili kako bismo informirali upravljanje ekosustavima, ističe na kraju Reeves.