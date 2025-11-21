Znanstvenici su otkrili da rilo komarca može poslužiti kao izuzetno tanka mlaznica za 3D printanje.

Tim pod vodstvom Changhonga Caoa s kanadskog Sveučilišta McGill trebao je mlaznice puno užih dimenzija od komercijalnih opcija koje koštaju oko 70 €. Mlaznice su pokušali napraviti i sami od stakla, no zbog njihovih sićušnih dimenzija bile su krhke i skupe za proizvesti.

To nas je navelo da razmislimo postoji li alternativa. Ako nam majka priroda može dati ono što nam treba po pristupačnoj cijeni, zašto bismo to sami radili?, rekao je Cao za New Scientist.

Diplomski student Justin Puma proučavao je strukture od žalaca škorpiona do zmijskih očnjaka prije nego što je identificirao rilo ženki komarca Aedes aegypti kao prikladnu zamjenu.

Navedeno rilo komarca omogućavalo je tiskanje oblika veličine svega 20 mikrometara. Uvježbavanjem procesa izrade komarčevih mlaznica, može se pripremiti šest mlaznica po satu, a svaka košta manje od jednog eura. Otprilike 30 posto tih mlaznica prestaje funkcionirati nakon dva tjedna, ali zamrznute mogu trajati i do godinu dana.

Caov tim je za 3D printanje koristio bio-tintu Pluronic F-127, koja omogućuje izgradnju skela za tkiva poput krvnih žila, što već ukazuje na moguće primjene te inovacije preuzete izravno iz prirode za potencijalnu proizvodnju zamjenskih organa. Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Science Advances.

Čovjek tako još jednom pokazuje da mu je priroda vječiti učitelj te da je stalno sustiže u novim spoznajama. Prethodni primjeri toga bili su korištenje ticala moljca u dronu koji otkriva mirise te korištenje mrtvih paukova kao mehaničkih grabilica.