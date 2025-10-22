Island, dugo poznat kao jedno od rijetkih mjesta na svijetu bez komaraca, sada više to nije. Znanstvenici su pronašli tri komarca u prvom opažanju tih krvopija na tom sjevernoeuropskom otoku državi.

Tri Culiseta annulata komarca, točnije dvije ženke i jedan mužjak, pronađena su otprilike 30 kilometara sjeverno od Reykjavika. Svi su prikupljeni s uževa natopljenih vinom… namijenjenih privlačenju moljaca, rekao je za AFP Matthias Alfredsson, entomolog sa Instituta za prirodne znanosti Islanda. Ta metoda uključuje zagrijavanje vina sa šećerom, umočenje uževa ili komadića tkanine u otopinu i njihovo vješanje na otvorenom kako bi privukli insekte.

Ovo je prvi zapis o komarcima u prirodnom okolišu na Islandu. Jedan primjerak Aedes nigripes (arktička vrsta komarca) prikupljen je prije puno godina iz aviona na zračnoj luci Keflavik, no nažalost, taj primjerak je izgubljen, rekao je Alfredsson.

Sugerirao je da njihova prisutnost može ukazivati na nedavno uvođenje u zemlju, moguće putem brodova ili kontejnera, ali je naglasio da je potrebno praćenje u proljeće kako bi se procijenilo njihovo širenje na ISlandu.

Unatoč zabrinutosti zbog klimatskih promjena, Alfredsson ne vjeruje da toplije temperature objašnjavaju navedeno otkriće. Istaknuo je da se vrsta čini dobro prilagođenom hladnijim klimama, te da njezina raznolika staništa za razmnožavanje… dodatno povećavaju njezinu sposobnost opstanka u izazovnom islandskom okolišu.

Izvor: Science Alert