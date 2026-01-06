Umjetna inteligencija značajno je olakšala posao programerima te danas mnogi ne mogu zamisliti kodiranje bez pomoći nekog AI chatbota. Pomoć od AI-a nedavno je zatražio i jedan kineski programer koji je imao problem s bugom zbog kojeg bi emoji ili naljepnice prestali reagirati na dvostruke klikove. On je upitao AI asistenta Yuanbao da mu da funkcionalno rješenje za taj problem, a odgovor koji je dobio ga je šokirao. Naime, chatbot ga je - izvrijeđao. Prvo mu je rekao kako je njegov zahtjev “glup”, nakon čega mu je rekao da se izgubi. Također mu je poručio da, ako želi imati opciju emojia, neka sam upotrijebi plugin.

Programer, poznat samo po svom korisničkom imenu Jianghan koje koristi na poznatoj platformi RedNote, napravio je snimku zaslona ove prepiske i objavio je online, a ona se nakon toga brzo proširila internetom pa je na kraju ovu vijest objavio i Business Insider.

Rijetka anomalija

Ono što je posebno zanimljivo je što, iako je na zapadu Yuanbao manje poznat, ovaj chatbot u Kini ima veliki broj korisnika. Naime, riječ je o chatbotu velike tehnološke kompanije Tencent koji je ugrađen u najpopularniju mobilnu platformu u Kini WeChat.

Kako se njegova objava brzo proširila mrežom, na nju su reagirali čak i iz Tencenta te su se ispod objave ispričali za negativno iskustvo, objasnivši kako je takav odgovor chatbota najvjerojatnije izazvan rijetkom anomalijom outputa modela. Iz ove tvrtke kažu kako odgovori nisu izazvani akcijama korisnika te nisu uključivali ljudsku intervenciju. Zašto je došlo do toga trebala bi pokazati interna istraga, a kineska tvrtka pokrenula je “proces optimizacije” koji bi trebao spriječiti ponavljanje sličnih incidenata.

Na Business Insideru kažu kako je nakon toga originalna objava na RedNoteu izbrisana, no screenshotovi komunikacije korisnika i Tencenta i dalje kruže internetom.